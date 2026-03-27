Режиссер Хотиненко объяснил, почему не пришел на похороны Золотовицкого

Кинорежиссер и народный артист России Владимир Хотиненко признался, что не присутствовал на похоронах своего коллеги и друга Игоря Золотовицкого, пишет Пятый канал.
По словам режиссера, их связывали теплые отношения, поэтому утрата стала для него значимым событием. Однако он сознательно отказался от участия в прощании. Причиной стало не отсутствие времени, а личное отношение к подобным церемониям — он предпочитает не видеть сам процесс похорон.
Артист пояснил, что для него важно сохранять ощущение присутствия человека в жизни, а наблюдение за захоронением, по его мнению, окончательно закрепляет факт ухода. В связи с этим он выработал собственный способ прощания, который не связан с традиционными ритуалами.
Режиссер отметил, что считает переживание утраты глубоко личным делом, и каждый вправе выбирать свой способ справляться с горем. Он добавил, что не стремится объяснять или оправдывать свои взгляды перед окружающими.
При этом Хотиненко подчеркнул, что продолжает ежедневно вспоминать ушедших близких, включая Золотовицкого, и считает сохранение памяти главной формой уважения. По его словам, в определенные даты он также может поставить свечу, но ключевым остается внутреннее переживание.
Игорь Золотовицкий скончался 14 января 2026 года в возрасте 64 лет в Москве после продолжительной болезни. Прощание прошло на сцене МХТ имени Чехова, после чего его похоронили на Троекуровское кладбище.
Ранее сообщалось, что Игорь Золотовицкий посмертно удостоен премии «Ника» за вклад в кинематограф, награду получила его семья.