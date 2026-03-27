Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Деревянко назвал секрет актерской органики

По словам актера, он заключается в необходимости прислушиваться к себе
Павел Деревянко на премьере сериала «Три сестры», фото: пресс-служба

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Для органичной работы в кино артисту необходимо прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Об этом актер Павел Деревянко сообщил в беседе с ТАСС.

«Актер обязан наблюдать за собой, запоминать свои ощущения и состояния, искать свою органику. Но, прежде всего, нужно быть счастливым человеком, тогда и в работе все будет хорошо», — отметил он.

По словам актера, внутреннее состояние напрямую влияет на профессиональную форму. «Главное — сохранить внутреннего творца», — отметил Деревянко, добавив, что продолжает развиваться и начал обучение в актерской школе для повышения квалификации.

Деревянко недавно снялся в сериале «Как Деревянко Чехова играл», где в шутливой форме обращается к собственному образу и демонстрирует умение органично играть в кадре. Премьера сериала состоится 30 марта на СТС и сразу после телеэфира на платформе Wink.