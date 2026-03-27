Роберт Паттинсон дал совет всем, кто готовится к свадьбе

Во время интервью на премьере фильма «Вот это драма!» в Париже 39-летний Роберт Паттинсон дал свадебный совет.
«Не придавайте этому такого большого значения, не нервничайте так сильно», — порекомендовал актер, который играет жениха героини Зендаи в новой черной комедии. Он продолжил: «Все так сильно переживают из-за свадьбы, что к моменту ее проведения портят все. Так что, не знаю, просто будьте спокойнее, и все будет хорошо».
В ходе беседы он также рассказал изданию, какую песню считает идеальной для первого свадебного танца: «Мне нравится Endless Love Лайонела Ричи». Комментарии Паттинсона о свадьбе прозвучали всего через неделю после того, как он и его давняя партнерша, 34-летняя Сьюки Уотерхаус, спровоцировали слухи о браке.
