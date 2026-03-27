Джастин Бальдони выдвинул новое обвинение против Блейк Лайвли

Джастин Бальдони и его сообвиняемые одержали промежуточную победу в ходе рассмотрения иска, поданного Блейк Лайвли. Судья удовлетворил их просьбу о переносе ключевых сроков досудебного разбирательства, после того как, по их словам, юридическая команда актрисы завалила их «огромным количеством документов» за несколько недель до начала процесса.
Представители Бальдони утверждают, что команда Лайвли представила «нецелесообразно объемные документы», которые якобы включают почти 1000 доказательств правонарушений со стороны обвиняемых.
«Трудно представить, что даже половина этого количества будет рассмотрена присяжными», — говорится в письме.
В иске также подчеркивается, что 38-летняя Лайвли назвала более 40 потенциальных свидетелей, что, по мнению защиты, является еще одним доказательством «чрезмерной широты» списка. Команда Бальдони утверждает, что им не следует просматривать «свалку документов… содержащую огромное количество явно ненужных материалов».
