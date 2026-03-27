Тома Холланда заметили на премьере фильма Зендаи в Париже

Том Холланд поддержал свою возлюбленную Зендаю на парижской премьере фильма «Вот это драма!».
Актер предпочел остаться в тени, пока его избранница вместе с коллегой по картине Робертом Паттинсоном давала интервью журналистам на красной дорожке.
Зендая в этот вечер вышла на публику в роскошном наряде. Актриса выбрала белоснежное платье в бельевом стиле, поверх которого накинула розовую длинную шубу. Она сделала ретро-укладку и вечерний макияж.
Ее коллега по фильму Роберт Паттинсон выбрал классический черный смокинг.
Тома Холланда запечатлели за кулисами в полосатом свитшоте и темно-серых брюках.
Слухи о том, что пара уже поженилась, циркулируют с начала месяца. Их запустил давний стилист актрисы, Лоу Роуч, который неожиданно заявил, что свадьба «уже состоялась», добавив: «Вы просто все пропустили».
Сами Холланд и Зендая официально не комментировали эту информацию. О помолвке актеров стало известно в январе 2025 года. С тех пор они не делали публичных заявлений о своих планах.
