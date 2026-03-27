Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тома Холланда заметили на премьере фильма Зендаи в Париже

Актер поддержал свою возлюбленную на премьере в Париже
Зендая
Источник: Legion-Media.ru

Том Холланд поддержал свою возлюбленную Зендаю на парижской премьере фильма «Вот это драма!».

Актер предпочел остаться в тени, пока его избранница вместе с коллегой по картине Робертом Паттинсоном давала интервью журналистам на красной дорожке.

Зендая и Роберт Паттинсон
Зендая и Роберт Паттинсон
Источник: Legion-Media.ru

Зендая в этот вечер вышла на публику в роскошном наряде. Актриса выбрала белоснежное платье в бельевом стиле, поверх которого накинула розовую длинную шубу. Она сделала ретро-укладку и вечерний макияж.

Зендая
Источник: Legion-Media.ru

Ее коллега по фильму Роберт Паттинсон выбрал классический черный смокинг.

Тома Холланда запечатлели за кулисами в полосатом свитшоте и темно-серых брюках.

Том Холланд
Том Холланд
Источник: Legion-Media.ru

Слухи о том, что пара уже поженилась, циркулируют с начала месяца. Их запустил давний стилист актрисы, Лоу Роуч, который неожиданно заявил, что свадьба «уже состоялась», добавив: «Вы просто все пропустили».

Сами Холланд и Зендая официально не комментировали эту информацию. О помолвке актеров стало известно в январе 2025 года. С тех пор они не делали публичных заявлений о своих планах.

Ранее Зендая поделилась откровенным фото в прозрачной рубашке.