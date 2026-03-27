Доронина поздравила труппу МХАТ им. Горького с Всемирным днем театра

Обращаясь к артистам, Доронина подчеркнула, что они выбрали непростой путь. «Театр возвышает душу, но лишь тех, кто готов служить ему без устали, отдавая все душевные силы, свой опыт, свой талант. Служение театру — это путь преодолений и титанического труда. Мы — наследники великой культуры Художественного театра, на нас лежит большая ответственность. Храните верность заветам К. С. Станиславского, отстаивайте русский реалистический театр, его духовную высоту! Трудитесь одержимо и самозабвенно! Я верю в вас!», — заключила она.