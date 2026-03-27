Доронина поздравила труппу МХАТ им. Горького с Всемирным днем театра

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент МХАТ им. Горького народная артистка СССР Татьяна Доронина поздравила труппу с Всемирным днем театра, который отмечается 27 марта. Она отметила, что театр сумел преодолеть трудности последних лет.
«Дорогие МХАТовцы! Примите сердечные поздравления с Международным днем театра! МХАТ им. М. Горького прошел через многие испытания за последние годы. Но наша вера в идеалы русского реалистического театра помогла держать удар. Что ждет нас? Если бы знать… Хочется верить, что трудности в прошлом, а впереди — множество творческих побед», — приводят ее слова в театре.
Обращаясь к артистам, Доронина подчеркнула, что они выбрали непростой путь. «Театр возвышает душу, но лишь тех, кто готов служить ему без устали, отдавая все душевные силы, свой опыт, свой талант. Служение театру — это путь преодолений и титанического труда. Мы — наследники великой культуры Художественного театра, на нас лежит большая ответственность. Храните верность заветам К. С. Станиславского, отстаивайте русский реалистический театр, его духовную высоту! Трудитесь одержимо и самозабвенно! Я верю в вас!», — заключила она.