Роулинг понравился первый трейлер нового сериала про Гарри Поттера

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг положительно отозвалась о первом трейлере нового сериала про волшебника Гарри Поттера.
«Это будет невероятно. Я очень довольна», — написала она в X, отвечая на просьбу одного из пользователей прокомментировать трейлер нового сериала.
25 марта вышел первый трейлер к первому сезону сериала о приключениях Гарри Поттера от американской телекомпании HBO, его премьера состоится в декабре. Предполагается, что по каждому из семи романов будет снят отдельный сезон. Съемки начались в июле 2025 года.
Ранее HBO представила актеров, которые исполнят главные роли в сериале по вселенной «Гарри Поттера». Доминик Маклафлин исполнит роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, Аластер Стаут — Рона Уизли, а Локс Пратт — Драко Малфоя.
С 2001 по 2011 год вышли восемь фильмов про Гарри Поттера по книгам Роулинг. После этого также были сняты три фильма из серии «Фантастические твари», которая повествует о событиях, предшествующих основной саге.