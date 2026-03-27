Роулинг понравился первый трейлер нового сериала про Гарри Поттера

По словам писательницы, сериал будет невероятным

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг положительно отозвалась о первом трейлере нового сериала про волшебника Гарри Поттера.

«Это будет невероятно. Я очень довольна», — написала она в X, отвечая на просьбу одного из пользователей прокомментировать трейлер нового сериала.

25 марта вышел первый трейлер к первому сезону сериала о приключениях Гарри Поттера от американской телекомпании HBO, его премьера состоится в декабре. Предполагается, что по каждому из семи романов будет снят отдельный сезон. Съемки начались в июле 2025 года.

Джоан РоулингИсточник: Legion-Media.ru

Ранее HBO представила актеров, которые исполнят главные роли в сериале по вселенной «Гарри Поттера». Доминик Маклафлин исполнит роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, Аластер Стаут — Рона Уизли, а Локс Пратт — Драко Малфоя.

С 2001 по 2011 год вышли восемь фильмов про Гарри Поттера по книгам Роулинг. После этого также были сняты три фильма из серии «Фантастические твари», которая повествует о событиях, предшествующих основной саге.