От Петрова до Хабенского: в Москве вручили «Премию Художественного театра»

26 марта на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова прошла четвертая церемония вручения «Премии Художественного театра». Ее лауреатами становятся молодые деятели искусств до 35 лет включительно, ярко заявившие о себе в минувшем году.
Как всегда, в числе гостей «Премии» было множество звезд, мероприятие посетили Мария Андреева, Александр Петров, Анна Банщикова, Данил Стеклов, Ирина Апексимова, Дарья Авратинская, Кузьма Котрелев, Алла Сигалова, Светлана Бондарчук, Софья Лебедева, Катерина Шпица, Александра Ребенок, Ольга Сутулова, Маруся Фомина, Александр Цыпкин и многие другие.
Чествование мастеров и жизнеутверждающий гул
По традиции, церемония началась с приветственного слова художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского. Он напомнил, что «Премия» призвана привлечь внимание к молодым талантам, и сообщил, что в 2026 году церемония посвящена учителям, мастерам, наставникам, которые, оставаясь в тени, тратят свою жизнь на то, чтобы жизнь их учеников была яркой, интересной и созидательной.
«Это дань памяти, признание в любви и уважение нашим мастерам и, в первую очередь, Константину Сергеевичу Станиславскому», — подытожил Хабенский.
Также худрук МХТ напомнил, что обычно после него на сцену выходил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, которого не стало в январе 2026 года. Хабенский вспомнил, что его коллега всегда произносил жизнеутверждающую речь, за которой обычно следовал не менее жизнеутверждающий гул студентов Школы-студии, присутствующих на Премии, и это задавало настроение всему вечеру.
«Чего бы точно не хотел Игорь Золотовицкий, так это того, чтобы с его уходом этот гул затих, потому что “жизнеутверждение” было главным его посланием ко всем».
В этот момент балкон, где обычно располагаются студенты, загудел, а на сцену вышло 70 учеников Школы-студии. После просмотра трогательного ролика с отрывками из разных выступлений Игоря Золотовицкого, зал почтил память артиста бурным овациями.
Вместе с Константином Хабенским студенты приняли участие во вручении первой премии вечера в специальной номинации «Зачет», где победительницей стала студентка пятого курса продюсерского факультета Школы-студии МХАТ Екатерина Балашова.
Главные молодые таланты в балете, опере, музыке и литературе и почетный приз
Приз в номинации «Опера» получила Екатерина Лукаш за партию Иоанны д’Арк в опере «Орлеанская дева». Иван Поддубняк получил награду в категории «Балет» за исполнение партии Конюшего и Спальника в балете «Конек-Горбунок». Лучшей в номинации «Литература» стала Анна Лужбина, написавшая роман «Крууга».
Победителем в категории «Классическая музыка» стал скрипач Даниил Коган за исполнение скрипичного концерта В. Горлинского. Приз в номинации «Современная классическая музыка» достался композитору Никифору Яковлеву за сочинение «Ытаа» («Заплачь»).
Среди всех призов «Премии Художественного театра» особенно выделяется номинация «Без комментариев», в которой чествуют выдающихся людей вне возраста и профессии. В этом году почетным лауреатом стал режиссер, педагог, профессор ГИТИСа Олег Кудряшов. Знаменитого мастера приветствовали стоя, награду он принимал под оглушительные аплодисменты, а в благодарственной речи вспомнил своего учителя Марию Кнебель.
Лучшие в кино и театре
Победительницей в категории «Кино» стала режиссер Дарья Лебедева. В 2025 году ее дебютный фильм «Сводишь с ума» стал, по ее признанию, настоящим феноменом. Вместе с ней за приз боролись режиссер Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»), актриса Евгения Леонова («Семейное счастье») и комик Илья Озолин («Лермонтов»).
В финале вечера был назван победитель в номинации «Театр»: им стал актер и режиссер Сергей Волков, поставивший спектакль «Идиоты» на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова. Волков поблагодарил тех, с кем начинал работу над постановкой в Театре Вахтангова, артистов, которые играют в спектакле сейчас, и Константина Юрьевича Хабенского.
Завершил речь Волков благодарностью своему учителю Юрию Николаевичу Бутусову, которого не стало в августе 2025 года. «Это его самая любимая книга, он всю жизнь мечтал ее поставить, много раз приступал к ней, — вспомнил Волков. — И хоть не он сам, но она, наконец, случилась на сцене — с теми мыслями и темами, которые он закладывал».
Все лауреаты «Премии Художественного театра» получили дипломы и статуэтки — уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы скульптора Анны Голубкиной. В качестве специального приза от МХТ каждому победителю предоставляется уникальная возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для любых творческих проектов.