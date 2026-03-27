Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Певцов предложил объединить частные киностудии в крупные структуры по советской модели

По мнению актера, действующая модель с большим количеством небольших продюсерских компаний затрудняет контроль за качеством и расходованием государственных средств
Дмитрий Певцов
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Народный артист России, актер Дмитрий Певцов предложил реформировать российскую киноиндустрию, объединив частные киностудии в крупные структуры по аналогии с советской системой. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

По мнению актера, действующая модель с большим количеством небольших продюсерских компаний затрудняет контроль за качеством и расходованием государственных средств.

«На мой взгляд, нужно все перестраивать: всю киноиндустрию, всю инфраструктуру. Сегодня у нас сотни, а может быть, тысячи небольших продюсерских компаний, которые работают разрозненно, и в этой системе очень сложно контролировать и качество продукта, и расход государственных средств. Я считаю, что эту модель нужно менять и постепенно заменять эти сотни частных киностудий несколькими крупными структурами, которые смогут объединить внутри себя продюсеров, авторов и производственные процессы», — сказал он.

Дмитрий Певцов, фото: пресс-служба
Дмитрий Певцов, фото: пресс-служба

Певцов подчеркнул, что такие студии должны нести полную ответственность за конечный продукт, а государство — распределять финансирование через крупные структуры. «Это позволит выстроить понятную систему: когда государство финансирует не разрозненные проекты, а большие студии, которые отвечают за весь цикл — от производства до выпуска фильма. И тогда можно будет не просто распределять деньги, а реально контролировать, на что они тратятся и какой продукт в итоге получает зритель. Именно так, по сути, работала система в Советском Союзе», — отметил он.