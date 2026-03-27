Появились первые кадры со съемок знаменитой новогодней франшизы «Елки 13». Впервые в семейной комедии появится Сергей Бурунов — в образе героя одной из новелл, бизнесмена, на которого наложили проклятье. На съемках актер примерил пушистую белую шубу и даже наряд Деда Мороза.
События фильма развернутся традиционно накануне Нового года. На персонажа Бурунова, своенравного предпринимателя Игоря, наложила свое проклятие гадалка. Избавиться от чар он может только наладив отношения с дочерью (Валентина Ляпина). Игорь идет по другому пути: он обращается к известному столичному экстрасенсу Александру Шепсу. Но герою предстоит понять, что же на самом деле самое важное в жизни.
«История у “Елок 13” очень новогодняя, теплая, много в ней нежности, любви, — рассказал Сергей Бурунов. — Мой герой проходит настоящую трансформацию. Он думал, что вся жизнь — в достатке, в удовольствиях, но вселенная распоряжается по-своему и подводит его к очень серьезному осознанию. И он делает правильный выбор».
По словам артиста, сценарий впечатлил его диапазоном и своей историей.
«Как сказал режиссер Жора Крыжовников: “от Гайдая к открытой буре”», — рассказал Бурунов.
Режиссерами новелл выступят Жора Крыжовников (он останется также в роли креативного продюсера и сценариста), Ольга Долматовская и Юрий Коробейников.
Фильм «Елки 13» выйдет в прокат в середине декабря 2026 года.