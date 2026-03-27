Белый и пушистый Сергей Бурунов снимается в «Елках 13»: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок новой части новогодней франшизы
Сергей Бурунов на съемках фильма «Елки 13»
Сергей Бурунов на съемках фильма «Елки 13»

Появились первые кадры со съемок знаменитой новогодней франшизы «Елки 13». Впервые в семейной комедии появится Сергей Бурунов — в образе героя одной из новелл, бизнесмена, на которого наложили проклятье. На съемках актер примерил пушистую белую шубу и даже наряд Деда Мороза.

События фильма развернутся традиционно накануне Нового года. На персонажа Бурунова, своенравного предпринимателя Игоря, наложила свое проклятие гадалка. Избавиться от чар он может только наладив отношения с дочерью (Валентина Ляпина). Игорь идет по другому пути: он обращается к известному столичному экстрасенсу Александру Шепсу. Но герою предстоит понять, что же на самом деле самое важное в жизни.

«История у “Елок 13” очень новогодняя, теплая, много в ней нежности, любви, — рассказал Сергей Бурунов. — Мой герой проходит настоящую трансформацию. Он думал, что вся жизнь — в достатке, в удовольствиях, но вселенная распоряжается по-своему и подводит его к очень серьезному осознанию. И он делает правильный выбор».

По словам артиста, сценарий впечатлил его диапазоном и своей историей.

«Как сказал режиссер Жора Крыжовников: “от Гайдая к открытой буре”», — рассказал Бурунов.

Режиссерами новелл выступят Жора Крыжовников (он останется также в роли креативного продюсера и сценариста), Ольга Долматовская и Юрий Коробейников.

Фильм «Елки 13» выйдет в прокат в середине декабря 2026 года.