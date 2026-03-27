Федор Бондарчук закрутил роман с Викторией Исаковой. Об этом сообщает издание Spletnik со ссылкой на инсайдеров.
58-летний режиссер и 49-летняя актриса пока скрывают свои отношения. Однако их видят на одних и тех же светских мероприятиях. Например, недавно режиссер и актриса посетили день рождения коллеги по фильму «Буратино» Александра Петрова.
В конце января 2026 года уже появлялись новости о том, что Федор Сергеевич вступил в новые отношения после развода с Паулиной Андреевой. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что новая избранница Бондарчука младше него на 18 лет.
«Паулина снова переехала с сыном в Петербург, а Федор остался в Москве. Более того, у Бондарчука появилась новая возлюбленная. Она тоже из творческой сферы. Это не юная красотка, а уже взрослая дама, ей чуть за 40», — рассказал инсайдер изданию «КП».
Однако источник не раскрывал другие подробности нового романа постановщика.
В марте 2025-го Андреева сообщила о расставании с Бондарчуком после девяти лет официального брака. В середине того же года отмечалось, что Бондарчук и Андреева решили возродить свои отношения после развода.
Впрочем, звезды не смогли вернуть былые чувства и решили окончательно расстаться. После разрыва Андреева переехала с сыном в Санкт-Петербург.
Виктория Исакова более 20 лет была счастлива в браке с Юрием Морозом, от которого у нее есть десятилетняя дочь Варвара. В июле 2025 года актриса похоронила супруга. Юрий Павлович умер после продолжительной борьбы с раком. Ему было 68 лет.