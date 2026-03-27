Режиссер ромкома «Сводишь с ума» Дарья Лебедева получила «Премию МХТ»

26 марта в Москве на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова состоялась IV «Премия Художественного театра», отмечающая молодых деятелей искусств, ярко заявивших о себе в минувшем году.
Победительницей в номинации «Кино» стала режиссер Дарья Лебедева. Ее дебютный фильм «Сводишь с ума», где главные роли исполнили Мила Ершова и Юрий Насонов, вышел в прокат 9 октября 2025 года, собрал более 110 миллионов рублей, получил положительные отзывы критиков и зрителей и массу восторженных откликов в социальных сетях.
Получив приз из рук режиссера Владимира Хотиненко, Лебедева, едва сдерживая слезы поблагодарила съемочную группу картины, продюсеров и зрителей: «Благодаря вашей любви наш фильм стал феноменом, так все говорят».
Также Дарья призналась, что каждый день ей хотя бы раз пишут, что ее фильм стал у кого-то любимым, и это большое счастье. Режиссер рассказала, что утром в день «Премии» одна семейная пара прислала ей трогательное сообщение: супруги сели «отмечать» свой развод, открыли шампанское, включили «напоследок» фильм «Сводишь с ума», разревелись в конце и, видимо, примирившись, уехали в Санкт-Петербург, где у них начался второй «медовый месяц».
Вместе с Дарьей на приз МХТ претендовали режиссер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Феликс Умаров, комик Илья Озолин, сыгравший Михаила Лермонтова в картине «Лермонтов», и актриса Евгения Леонова, исполнившая главную роль в драме «Семейное счастье».