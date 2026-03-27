Хабенский прокомментировал ситуацию с авторскими правами в МХТ им. Чехова

Худрук театра отметил, что проблем с авторским правом нет
Константин Хабенский
Константин ХабенскийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московский художественный театр имени А. П. Чехова не сталкивается с проблемами авторского права при постановке спектаклей, поделился с журналистам художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский.

«В Московском художественном театре проблем с авторским правом нет», — сказал он.

Ранее во время Совета по культуре при президенте РФ председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков попросил Владимира Путина дать поручение представить предложения по изменению действующего законодательства, чтобы театры могли ставить спектакли и использовать произведения литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, если наследник запрещает использование этих произведений в России, не отвечает на запросы или ставит заведомо невыполнимые для театра условия.