Хабенский прокомментировал ситуацию с авторскими правами в МХТ им. Чехова

Ранее во время Совета по культуре при президенте РФ председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков попросил Владимира Путина дать поручение представить предложения по изменению действующего законодательства, чтобы театры могли ставить спектакли и использовать произведения литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, если наследник запрещает использование этих произведений в России, не отвечает на запросы или ставит заведомо невыполнимые для театра условия.