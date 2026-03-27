Певцов допустил обход несогласия наследников при постановке классических пьес

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Народный артист России Дмитрий Певцов допустил возможность обхода несогласия наследников при постановке спектаклей на произведения классических авторов, если это необходимо в интересах страны.
«Я считаю, что в то время, когда идет СВО, можно спокойно обходиться без согласия наследников — если это нужно стране. Если это важно для государства, можно обойтись без одобрения и разрешения вот этих, я беру в кавычки, так называемых наследников. Нужно ставить эти произведения у нас», — сказал Певцов в беседе с ТАСС.
Он выразил мнение, что наследники зачастую не имеют отношения к самим авторам и их творчеству. «Они уже никакого отношения к самим писателям, к самим творческим единицам, которые, мне кажется, должны у нас здесь транслироваться в нашей стране, не имеют. И поэтому, мне кажется, они не имеют ни юридического, ни морального права запрещать ставить постановки на произведения их предков», — отметил актер.
Певцов также подчеркнул, что подобные запреты, по его мнению, противоречат интересам культуры. «Кто они такие, чтобы запрещать делать то, что полезно для нашей страны? На мой взгляд, пока мы живем во время СВО, можно это решить более жестко — нужно делать то, что необходимо нашей стране», — добавил он.
При этом актер отметил, что в перспективе вопрос должен быть урегулирован на законодательном уровне. «Потом, параллельно, нужно решать это юридически — создавать законы, законопроекты, находить юридические решения этому вопросу», — сказал Певцов.
Ранее на заседании Совета при президенте РФ по культуре Владимир Путин заявил о необходимости урегулирования проблемы запретов со стороны наследников авторов в «цивилизованном ключе». В ходе заседания Совета по культуре художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил, что в 2025 году подобная ситуация возникла при постановке пьесы «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина, а также при работе с произведениями Михаила Булгакова.