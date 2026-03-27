Юные актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон, которые играют главные роли в предстоящем сериале «Гарри Поттер», впервые появились вместе на публике. Это произошло в Лондоне, где состоялся торжественный вечер по случаю запуска HBO Max в Великобритании и Ирландии.