Юные актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон, которые играют главные роли в предстоящем сериале «Гарри Поттер», впервые появились вместе на публике. Это произошло в Лондоне, где состоялся торжественный вечер по случаю запуска HBO Max в Великобритании и Ирландии.
12-летний Доминик Маклафлин играет в сериале Гарри Поттера, 11-летняя Арабелла Стэнтон исполняет роль Гермионы Грейнджер, 11-летний Аластер Стаут — Рона Уизли.
Исполнители позировали фотографам и искренне улыбались.
«Они выглядят милыми и счастливыми. Надеюсь, их родители и окружающие их взрослые будут защищать их на протяжении всего этого пути», — отметили пользователи соцсетей.
Также поклонники прокомментировали сходство нового актерского ансамбля со звездами фильмов о «Гарри Поттере».
«Ого, он очень похож на Дэниела Рэдклиффа!», — удивился один из фанатов, увидев снимок Доминика Маклафлина.
Пользователи также обнаружили общие черты у новой Гермионы с Эммой Уотсон и у нового Рона — с Рупертом Гринтом.
Появление юных исполнителей на публике совпало с выходом первого трейлера сериала «Гарри Поттер», в котором герои-волшебники отправляются на свой первый семестр в Хогвартс.
Премьера первого сезона сериала, основанном на книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» состоится 25 декабря 2026 года.