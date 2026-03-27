Юные звезды из нового сериала «Гарри Поттер» впервые вместе вышли в свет

Исполнители ролей Гарри, Рона и Гермионы появились на официальном мероприятии HBO Max
Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер Стаут / фото: соцсети

Юные актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон, которые играют главные роли в предстоящем сериале «Гарри Поттер», впервые появились вместе на публике. Это произошло в Лондоне, где состоялся торжественный вечер по случаю запуска HBO Max в Великобритании и Ирландии.

12-летний Доминик Маклафлин играет в сериале Гарри Поттера, 11-летняя Арабелла Стэнтон исполняет роль Гермионы Грейнджер, 11-летний Аластер Стаут — Рона Уизли.

Исполнители позировали фотографам и искренне улыбались.

Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер СтаутИсточник: Legion-Media.ru

«Они выглядят милыми и счастливыми. Надеюсь, их родители и окружающие их взрослые будут защищать их на протяжении всего этого пути», — отметили пользователи соцсетей.

Также поклонники прокомментировали сходство нового актерского ансамбля со звездами фильмов о «Гарри Поттере».

«Ого, он очень похож на Дэниела Рэдклиффа!», — удивился один из фанатов, увидев снимок Доминика Маклафлина. 

Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон

Пользователи также обнаружили общие черты у новой Гермионы с Эммой Уотсон и у нового Рона — с Рупертом Гринтом.

Появление юных исполнителей на публике совпало с выходом первого трейлера сериала «Гарри Поттер», в котором герои-волшебники отправляются на свой первый семестр в Хогвартс.

Премьера первого сезона сериала, основанном на книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» состоится 25 декабря 2026 года.