Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

56-летняя звезда «Твин Пикса» раскрыла секреты красоты и стройности

Актриса Хизер Грэм заявила, что ради красоты никогда не прибегала к пластике
Хизер Грэм
Хизер Грэм

Американская актриса Хизер Грэм раскрыла секреты красоты и стройности. Интервью со звездой «Твин Пикса» публикует портал Us Weekly.

56-летняя артистка рассказала, что в начале 2000-х годов у нее проявились нездоровые отношения с едой. По словам знаменитости, она была одержима сахаром и порой из-за него отказывалась от обычной еды. «Был период, когда я ела замороженный йогурт на ужин и обед», — призналась она и уточнила, что наладить отношения с едой ей помогли медитация, тренировки и самоконтроль.

В то же время Грэм заявила, что ради красоты и молодости никогда не прибегала к пластике. Однако она пробовала ботокс, микронидлинг и филлеры. «Моя цель — выглядеть естественно, не хочу выглядеть странно», — отметила собеседница издания.

Ранее Хизер Грэм похвасталась фигурой в бикини.