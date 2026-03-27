Генерал Гарифуллин: фильмы про СВО нужно снимать уже сейчас

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Художественные фильмы про участников специальной военной операции нужно снимать, так как в них есть необходимость. Такое мнение в интервью ТАСС высказал командир 116-й бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии генерал-майор Герой России Руслан Гарифуллин.
«Я считаю, что, наверное, это время уже давно настало, и есть такая потребность и необходимость», — сказал он.
По его словам, в этом плане стоит изучить опыт времен Великой Отечественной войны.
«Очень много примеров, когда фильмы про войну снимались уже во время Великой Отечественной войны. Это очень патриотичные фильмы, которые мы до сих пор смотрим и подзаряжаемся духом», — отметил Гарифуллин.