Фильм «Испытание аулом 2. Ход конем» выйдет в прокат осенью 2026 года

ЧЕРКЕССК, 26 марта. /ТАСС/. Показ фильма «Испытание аулом — 2. Ход конем» — второй части семейной комедии, снятой в Карачаево-Черкесии (КЧР), состоялся в четверг в Черкесске. Выход картины в прокат планируется осенью этого года, сообщила ТАСС исполнительный продюсер фильма Ольга Булгакова.
«Сиквел семейной комедии повествует о новых приключениях московского подростка Тимура в гостях у дедушки. Они разворачиваются в аутентичной атмосфере кавказского аула. Картина поднимает значимые темы выбора жизненного пути и взаимопонимания между поколениями, что особенно актуально для современной молодой аудитории и носит культурно-просветительский характер. Ее демонстрация будет способствовать укреплению семейных ценностей», — сказала собеседница агентства.
В числе первых фильм, съемки которого проходили в Ногайском и Адыге-Хабльском районах Карачаево-Черкесии, посмотрели деятели культуры, участники и партнеры проекта, представители органов власти, общественных организаций. Показ провели в республиканском училище культуры и искусств имени Аслана Даурова.
«Фильм “Испытание аулом” — хороший пример того, как в маленьком регионе при государственной поддержке можно создавать действительно важные настоящие ценности не только для республики, но и для всей страны. Выход второй серии — это действительно событие, потому что дебют — всегда прорыв, но именно продолжение — это сложный вызов, который является проверкой на профессионализм команды, и, конечно, на преданность зрителя, которого мы очень ждем на премьеру фильма», — отметил министр культуры КЧР Зураб Агирбов.
Проект реализован киностудией «Домбайфильм» совместно с региональным Союзом кинематографистов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда кино. Помимо актеров республики в съемках участвовали известные артисты из Дагестана и Казахстана. «Когда снимали первый фильм нашей целью было создать кино для всей семьи. Когда увидели огромное количество позитивных отзывов от кинокритиков и зрителей, мы поняли, насколько сильно востребовано такое кино и решили снять вторую часть — такую же добрую, легкую семейную комедию. “Испытание аулом −2. Ход конем” — это история про братство, про то, как важно держаться вместе», — рассказал гендиректор киностудии «Домбайфильм» Магомет-Али Найманов.
Первая картина «Испытание аулом» вышла в прокат в 2023 году. Она отмечена гран-при X Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс» в Тюмени, завоевала приз за лучшую детскую роль на кинофестивале SIFFA в Лондоне и признана лучшим полнометражным фильмом для детей и юношества на VII Международном кинофестивале Arctic Open. Фильм показали в 163 городах России, при поддержке Россотрудничества его демонстрировали также на площадках «Русских домов» в 15 зарубежных городах, в том числе в Берлине, Куала-Лумпуре, Мадриде, Белграде, Аммане.