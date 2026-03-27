Variety: церемония вручения «Оскара» будет проходить в другом театре с 2029 года

Издание отметило, что церемония Американской академии кинематографических искусств и наук с 2002 года проводилась в театре Dolby, однако в 2028 году соглашение с площадкой истечет. В связи с этим академия начала сотрудничество с компанией AEG. Новое соглашение предполагает переезд кинопремии в принадлежащий компании Peacock Theater.