Variety: церемония вручения «Оскара» будет проходить в другом театре с 2029 года

Мероприятие перенесут на площадку Peacock Theater
Премия Оскар
Источник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Церемония вручения кинопремии «Оскар» с 2029 года будет проходить не в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), а на концертно-театральной площадке Peacock Theater. Об этом сообщил журнал Variety.

Издание отметило, что церемония Американской академии кинематографических искусств и наук с 2002 года проводилась в театре Dolby, однако в 2028 году соглашение с площадкой истечет. В связи с этим академия начала сотрудничество с компанией AEG. Новое соглашение предполагает переезд кинопремии в принадлежащий компании Peacock Theater.

101-я церемония вручения «Оскара» пройдет уже на новой площадке в 2029 году. К тому моменту Peacock Theater пройдет реконструкцию, сообщил журнал.

Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее учреждения появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино. Первая церемония состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе в зале отеля Hollywood Roosevelt.