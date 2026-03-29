ЕГЭ, гонки, расставашки. Какой получилась подростковая мелодрама «Твое сердце будет разбито»

О чем фильм «Твое сердце будет разбито»
Одиннадцатиклассница Полина вслед за мамой и отчимом переезжает в другой город и идет в новую школу, где тут же превращается в объект травли со стороны одноклассников. На защиту девушки становится только Барс, главный хулиган школы, юноша, чья репутация пугает и учеников, и учителей. Впрочем, за покровительство Барса придется заплатить: на протяжении установленного срока Полине необходимо выполнять все требования молодого человека. Довольно быстро героиня, обладающая строптивым характером и не вполне довольная условиями сделки, понимает, что влюбляется в защитника; последний, разумеется, отвечает взаимностью.
Зачем смотреть
Экранизация одноименного романа-бестселлера, опубликованного в 2023 году, — попытка отечественных кинематографистов заступить на территорию young adult, то есть рассказать о знаковых событиях из жизни молодых людей. Вы наверняка и сами знаете, о чем речь: ЕГЭ, кружки и факультативы, домашка, измены и предательства, длительные романы, невероятно тягостные расставания, разборки с бандитами, ночные гонки на мотоциклах (гонки эти, кажется, проходят без правил — в самом деле, не считать же правилом традицию время от времени привязывать к сиденьям транспортных средств женщин и кататься так, чтобы дорожное покрытие портило прически попутчицам).
Удивляться тому, что это месиво из школьной рутины и признаков как бы взрослой жизни находит читателей и зрителей, не приходится: подростки — аудитория, стремящаяся к «взрослости» и любящая, когда ей потакают.
Судя по реакции зала на московской премьере ленты, поклонники литературного первоисточника экранизацией остались абсолютно довольны. Можно предположить, что залог успеха в данном случае — не только сюжет (кстати, чуть более напряженный, чем в книге — сценаристы, в частности, решили не уделять внимания походам Полины по магазинам за канцелярией и многим другим мелочам), но и исполнители главных ролей, Вероника Журавлева и Даниэль Вегас. Оба в кадре смотрятся эффектно и хорошо вписываются в образы с книжных страниц.
Почему можно не смотреть
Выступая на вышеупомянутой премьере, Вегас посоветовал собравшимся в зале «пацанам» на время просмотра отключить мозг, включить сердце, не думать, а чувствовать. Если целевой аудитории такой совет еще может помочь, то для зрителей, скажем так, чуть старше фильм «Твое сердце будет разбито» способен стать настоящим испытанием — или развеселым двухчасовым праздником идиотии.
Это кино, в котором слабые исполнители главных ролей выглядят вполне компетентными на фоне совсем уж сериальных второстепенных персонажей (обратите внимание на Ивана Трушина в роли блондина-антагониста Лайма). Это лента, где на полном серьезе звучит фраза «Теперь ты моя рабыня, завтра жди у подъезда в восемь, вместе в школу пойдем». Это картина, чьи авторы считают необходимым упомянуть буллинг, семейное насилие и коррупцию, но не находят в себе сил отрефлексировать какую-либо из этих тем.
В результате «Твое сердце будет разбито» выглядит чем-то средним между фанфиком на «Чучело» и бытовым ток-шоу, редакторы которого постарались уместить в ограниченный хронометраж как можно больше ада.