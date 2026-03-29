Чем удивит «Космическая собака Лида» – безумная кинофантастика с Пересильд и Ткачуком

О чем фильм «Космическая собака Лида»
Для очередного эксперимента ученые отправили на орбиту модуль «Заря-3М» с собакой Лидой. Однако из-за непредвиденного сбоя космический аппарат с симпатичной бордер-колли на борту исчез в просторах вселенной. Спустя много лет «Заря» столь же загадочным образом вернулась на Землю, Лиду извлекли и хотели было отправить в НИИ для опытов. Однако космонавт Соколов посылает псину в подарок своему сыну от первого брака Игорю. Но мальчуган совсем не рад получить вместо отца собачонку. Мама ждет ребенка от нового мужа, отчим прямо говорит, что собирается отправить пасынка в кадетку. И Игорь решает сбежать из постылого дома, где его никто не любит и не понимает. Лида увязывается за новым хозяином, который совершенно не желает ее общества.
Тут бы и ждало нас очередное трогательное подростковое роуд-муви с собачкой, если бы не открывшаяся у Лиды космическая суперспособность. Она вытаскивает из людей их возможное будущее в виде уже прожившего много лет человека. Так к Игорю является огромный потный толстяк, побирающийся в электричках, — сам Игорь через тридцать лет. Но такое будущее — лишь один из вариантов. Следующий возможный Игорь из будущего не будет толст. Зато окажется зэком-отморозком. По сравнению с этими двумя третий Игорь — успешный инфоцыган — выглядит как не худший вариант.
Зачем смотреть
Перед нами удивительное кино — своеобразный самодеятельный «Интерстеллар» на минималках, снятый в неподражаемом стиле Дмитрия Астрахана. В фильме немало юмора, но это совсем не комедия, а душераздирающая семейная драма.
Особенный накал страстей наступает, когда Лида, в дополнение к одному из взрослых Игорей, вытащит из Игоревой мамы (ее играет Юлия Пересильд) ее престарелую версию, а заодно еще не родившуюся в настоящем сестру — в виде взрослой девицы в исполнении Саши Бортич. То, что все они там будут делать, бегая вокруг автомобиля, не поддается краткому описанию. А венчает весь этот безумный роман взросления явление артиста Безрукова в виде космонавта Соколова.
Что ж, нельзя не отметить, что «Космическая собака Лида» вышла нетривиальной. И, действительно, заставляющей задуматься о том, какие пути своего будущего мы выбираем. Не только для себя, но и для своих детей — уделяя или не уделяя им должного внимания и правильного отношения.
Почему можно не смотреть
Сценаристы картины проявили безудержную фантазию, но совсем забыли про заглавную героиню — собаку Лиду. К сожалению, все драматургические возможности симпатичной собачки свелись к технической роли «вытаскивания из возможного будущего». В остальном Лида не отсвечивает.
Тройной бенефис Евгения Ткачука, демонстрирующего свои актерские способности, конечно, производит впечатление, но быстро утомляет. Условность и персонажей, и мира, в котором они действуют, не вызывают у зрителя сопереживания. Что, несмотря на весь кажущийся трэш, всегда удавалось тому же Астрахану. И если уж чего-то по-настоящему в духе «Интерстеллара» от российского кино сейчас никто не ждет, то картину уровня «Четвертой планеты» могли бы осилить.