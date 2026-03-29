Чем удивит «Космическая собака Лида» – безумная кинофантастика с Пересильд и Ткачуком

Тут бы и ждало нас очередное трогательное подростковое роуд-муви с собачкой, если бы не открывшаяся у Лиды космическая суперспособность. Она вытаскивает из людей их возможное будущее в виде уже прожившего много лет человека. Так к Игорю является огромный потный толстяк, побирающийся в электричках, — сам Игорь через тридцать лет. Но такое будущее — лишь один из вариантов. Следующий возможный Игорь из будущего не будет толст. Зато окажется зэком-отморозком. По сравнению с этими двумя третий Игорь — успешный инфоцыган — выглядит как не худший вариант.