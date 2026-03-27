Десятилетняя дочь Исаковой и Мороза запретила матери публиковать в соцсетях ее фото

Дочь режиссера Юрия Мороза и актрисы Виктории Исаковой ввела строгие правила для своей матери в соцсетях. Десятилетняя Варвара официально запретила Исаковой публиковать свои фотографии без одобрения. Актриса рассказала об этом в своем Telegram-канале, процитировав диалог с ребенком.
«Ну вот и настал тот день. — Мама, я прошу не выкладывать мои фотографии! — Вообще нельзя? Никакие? — Сначала покажи мне, я решу, можно ли. — Погоди, ну так не честно, все таки ты моя дочка, я вообще не имею права голоса? — Только после моего разрешения. И вообще, не фотографируй меня. Приехали, так сказать», — привела слова дочери Исакова в своем блоге.
Виктория Исакова и Юрий Мороз стали парой в 2001 году. Их брак был зарегистрирован спустя два года, а в 2015 году у них родилась дочь Варвара.
