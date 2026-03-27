Стало известно о смети близкого родственника Анджелины Джоли

Умер музыкант Чип Тейлор, дядя голливудской актрисы
Чип Тейлор
Чип ТейлорИсточник: Legion-Media.ru

В возрасте 86 лет ушел из жизни американский композитор и кантри-исполнитель Чип Тейлор, брат актера Джона Войта и дядя Анджелины Джоли. О смерти артиста сообщает Deadline, ссылаясь на его детей.

Музыкант умер вечером 23 марта в хосписе. Наследники опубликовали прощальное сообщение на его странице в соцсети: «Его последние дни были спокойными. Чип любил то удивительное благословение, которое давало ему общение с людьми через музыку, и по-настоящему ценил это сообщество. Он считал всех вас своими друзьями».

Чип Тейлор, родившийся в Нью-Йорке в марте 1940 года, сначала планировал карьеру профессионального гольфиста, как его отец. Но он оставил колледж, чтобы посвятить себя музыке, и заключил договор с лейблом April Blackwood (ныне Sony Music). Артист оставил после себя двоих детей и пятерых внуков.