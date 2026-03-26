Татьяна Васильева попала под машину в центре Москвы

Татьяна Васильева попала под машину в центре Москвы
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева

На Таганке случился неприятный инцидент с участием 79‑летней народной артисткой России Татьяны Васильевой. Как сообщает Super.ru, когда актриса шла на тренировку в спортивный клуб, ее сбил автомобиль. Сын и невестка знаменитости в беседе с «Москва 24» рассказали, что водитель проехал по ногам Татьяны Григорьевны и уехал с места ДТП, оставив травмированную женщину на обочине.

Сначала близкие заподозрили перелом: Татьяна Григорьевна испытывала сильную боль и с трудом передвигалась. Медики, прибывшие на место, предварительно диагностировали перелом плюсневой кости. После этого артистку доставили в травмпункт.

В больнице у артистки выявили повреждение капсульно‑связочного аппарата и разрыв мышц левой стопы. Несмотря на серьёзную травму и перебинтованную ногу, Татьяна Григорьевна заявила, что не планирует отменять выступления.

«У меня нет выбора», — отметила она.