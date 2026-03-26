Зендая и Роберт Паттинсон презентовали комедию «Вот это драма!» в Париже

Зендая, известная своей любовью к «тематическим» выходам, вновь приковала к себе все взгляды. Актриса выбрала наряд, отсылающий к сюжету фильма, где она играет невесту. Она предстала в белоснежном облегающем платье в пол Louis Vuitton с длинными рукавами и открытой спиной. Главным акцентом стал массивный черный бант на пояснице, переходящий в длинный шлейф. Образ дополнили драгоценности от David Morris.