Джек Куэйд рассказал о съемках с Меган Маркл в фильме «Близкие друзья»

Роль в комедии стала знаковым возвращением герцогини в кино спустя 8 лет
Джек КуэйдИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актер Джек Куэйд дал краткий, но красноречивый комментарий о том, каково было работать с Меган Маркл над их грядущим фильмом «Близкие друзья» (Close Personal Friends), где герцогиня Сассекская сыграет саму себя.

«Это было безумие», — признался он в интервью Entertainment Tonight на прошлой неделе, а затем быстро переключился с Маркл на других коллег по съемочной площадке.

«В основном актерском составе — я, Бри Ларсон, Генри Голдинг и Лили Коллинз. Это просто невероятная команда, частью которой я являюсь. Каждый день мы приходили на съемочную площадку и изо всех сил старались рассмешить друг друга».

Хотя Джек не особо распространялся о герцогине Сассекской, ее роль в комедии стала знаковым возвращением в кино спустя 8 лет после завершения голливудской карьеры.

Меган Маркл в фильме «Как найти мужа»

«Для Меган это важный момент, означающий возвращение к тому, что она действительно любит», — сообщил ранее изданию The Sun источник из продюсерской компании Amazon MGM Studios.

Инсайдер добавил, что Маркл получала множество предложений, но это было то, что нужно: «Таким образом Меган осторожно возвращается в игру и проверяет, насколько ей нравится снова быть на съемочной площадке. Все участники в восторге и поклялись хранить в секрете ее участие».

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри снимут новое шоу для Netflix на фоне слухов о долгах проекта.