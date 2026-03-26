Джек Куэйд рассказал о съемках с Меган Маркл в фильме «Близкие друзья»

Актер Джек Куэйд дал краткий, но красноречивый комментарий о том, каково было работать с Меган Маркл над их грядущим фильмом «Близкие друзья» (Close Personal Friends), где герцогиня Сассекская сыграет саму себя.
«Это было безумие», — признался он в интервью Entertainment Tonight на прошлой неделе, а затем быстро переключился с Маркл на других коллег по съемочной площадке.
«В основном актерском составе — я, Бри Ларсон, Генри Голдинг и Лили Коллинз. Это просто невероятная команда, частью которой я являюсь. Каждый день мы приходили на съемочную площадку и изо всех сил старались рассмешить друг друга».
Хотя Джек не особо распространялся о герцогине Сассекской, ее роль в комедии стала знаковым возвращением в кино спустя 8 лет после завершения голливудской карьеры.
«Для Меган это важный момент, означающий возвращение к тому, что она действительно любит», — сообщил ранее изданию The Sun источник из продюсерской компании Amazon MGM Studios.
Инсайдер добавил, что Маркл получала множество предложений, но это было то, что нужно: «Таким образом Меган осторожно возвращается в игру и проверяет, насколько ей нравится снова быть на съемочной площадке. Все участники в восторге и поклялись хранить в секрете ее участие».
