Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина смерти актера фильма «Мы из джаза» Складчикова

Ей стало онкологическое заболевание
Петр Складчиков
Петр СкладчиковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Актер театра и кино, заслуженный артист России Петр Складчиков, известный по ролям в фильмах «Мы из джаза», «Золотой теленок», «Тайна Снежной королевы», умер вследствие онкологического заболевания. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

«Петр Данилович умер в больнице, сегодня в 7:00 мск. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он болел недолго, но в последние несколько месяцев болезнь обострилась», — сказала собеседница агентства.

Ранее в Telegram-канале театра появилось сообщение о том, что Складчиков умер в возрасте 75 лет.