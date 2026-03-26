Названа причина смерти актера фильма «Мы из джаза» Складчикова

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Актер театра и кино, заслуженный артист России Петр Складчиков, известный по ролям в фильмах «Мы из джаза», «Золотой теленок», «Тайна Снежной королевы», умер вследствие онкологического заболевания. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.
«Петр Данилович умер в больнице, сегодня в 7:00 мск. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он болел недолго, но в последние несколько месяцев болезнь обострилась», — сказала собеседница агентства.
Ранее в Telegram-канале театра появилось сообщение о том, что Складчиков умер в возрасте 75 лет.