Бурляев: квоты для иностранного кино защитят традиционные ценности

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Практика квотирования зарубежных фильмов поможет защитить традиционные ценности в отечественном кинематографе. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился депутат Госдумы народный артист РФ Николай Бурляев.
«Это абсолютно правильная мера охраны своего кинопространства от чуждого влияния, поэтому квотирование должно быть обязательно. И это должно быть руководством к действию соблюдения указа президента о традиционных ценностях. Так мы будем допускать на наш экран только то, что не противодействует этому закону», — сказал Бурляев.
Он отметил, что такая система давно действует во Франции и Китае, и удивился, что в России ее так и не внедрили по сей день. «Все это будет проработано, уже нет выхода. Теперь придется доводить рекомендации президента до практической реализации», — резюмировал депутат.
Ранее на совете по культуре при президенте РФ народный артист РСФСР Никита Михалков поднял вопрос о введении квот для зарубежного кино и входного взноса в размере 5 млн рублей для проката в России. Глава государства Владимир Путин поддержал инициативу, вопрос прорабатывает министерство культуры.