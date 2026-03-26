В России запретили показ фильма «Господин Никто против Путина»

Народный артист РСФСР Никита Михалков считает, что режиссер фильма Павел Таланкин мог руководствоваться при съемках американским пособием 1944 года «Мануал простого полевого саботажа» для искажения политической риторики
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатр

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск прокуратуры о запрете показа в России фильма «Господин Никто против Путина». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Сегодня рассматривалось административное дело. Иск удовлетворен», — рассказали в пресс-службе.

Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков раскритиковал фильм. Он считает, что режиссер фильма Павел Таланкин мог руководствоваться при съемках американским пособием 1944 года «Мануал простого полевого саботажа» для искажения политической риторики. По словам Михалкова, это могло делаться для того, чтобы затем показать происходящее как пример «идеологического давления» на учащихся.