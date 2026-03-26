Названы самые популярные сериалы среди молодежи

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сериалы «Бар “Один звонок”» и «Виноград» стали самыми популярными у аудитории 18−24 лет на платформе онлайн-кинотеатра «Кион». Об этом говорится в исследовании сервиса, посвященном предпочтениям молодых зрителей, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Онлайн-кинотеатр “Кион” проанализировал зрительские привычки аудитории 18−24 лет и выявил ключевые особенности потребления контента на платформе. По доле просмотров среди сериалов у зумеров лидирует детективный триллер “Бар “Один звонок”” — 26% просмотров. Следом располагаются мелодрама “Виноград” (21%)», — говорится в сообщении.
Третью строчку занимает драмеди «Почка» (12%). В рейтинг также вошли «Хирург», «Тайга» и «Хрустальный». Аналитики отмечают, что в целом молодежь чаще отдает предпочтение сериалам: их регулярно выбирают 58% пользователей в возрасте 18−24 лет. Фильмы смотрят 42% зрителей этой группы, однако именно полнометражный формат показывает более высокий уровень досматриваемости — 69% против 39% у сериалов.
Среднее время, которое молодые пользователи проводят за просмотром контента, составляет около трех часов в день. При этом сериалы выступают как повседневный формат потребления, тогда как фильмы воспринимаются как более завершенный и осознанный опыт.
В сегменте фильмов лидером стала семейная комедия «На деревню дедушке» (22%), за ней следуют «Батя 2. Дед» (20,7%) и «Сводишь с ума» (17,3%). Также в топ вошли «Притворись моим мужем», «Кракен» и «Кончится лето».