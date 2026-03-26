Юлия Снигирь трогательно обратилась к старшей дочери Евгения Цыганова

Дочь Евгения Цыганова и его бывшей гражданской супруги Ирины Леоновой отмечает день рождения — Полине исполнилось 21 год. Как сообщает Super.ru, актер в этот важный не мог не поздравить свою наследницу, однако теплые слова в адрес Полины высказала и нынешняя супруга Цыганова Юлия Снигирь.
Евгений опубликовал в своем личном блоге трогательный пост и написал: «Полундра 21. Счастлив быть твоим отцом и другом». В комментариях к публикации звезда фильма «Мастер и Маргарита» лаконично добавила: «Потрясающая девочка сегодня родилась».
Полина решила продолжить семейную традицию и построить актерскую карьеру. На ее счету уже 11 фильмов и сериалов. Среди наиболее заметных работ — проекты «Алиса не может ждать» и «Юг». Недавно девушка раскрыла подробности личной жизни: она состоит в отношениях с оператором, который старше ее на 13 лет.
Ранее Евгений Цыганов рассказал о совместных съемках со своими детьми.