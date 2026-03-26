Объявлены даты проведения фестиваля «Святая Анна»

33-й Международный открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» пройдет в Москве с 9 по 14 апреля.
В основной конкурс войдут игровые, документальные и анимационные картины из России, Португалии, Китая, Венгрии, Тайвани и других стран. Полная программа фестиваля будет включать в себя 150 фильмов. Оценивать работы участников будет профессиональное жюри во главе с российским режиссером, продюсером и сценаристом Джаником Файзиевым.
Основными площадками для конкурсных и внеконкурсных показов в этом году станут кинозал Государственной Третьяковской галереи, кинотеатры «Пионер», «Иллюзион» и «Зотов. Кино». В павильоне «Рабочий и Колхозница» на ВДНХ пройдет традиционная публичная программа — нетворкинг, дискуссии и мастер-классы. Одним из самых ожидаемых событий программы станет мастер-класс Игоря Волошина, режиссера сказок «Буратино», «Волшебник Изумрудного города» и многих других картин. Церемония закрытия состоится в кинотеатре Москино «Спутник».
Фестиваль «Святая Анна» был учрежден в 1993 году. Его главной задачей стало формирование нового поколения российских кинематографистов. В числе лауреатов смотра в разные годы были Тимур Бекмамбетов, Александр Велединский, Алексей Герман-мл., Борис Хлебников и Алексей Попогребский, Жора Крыжовников, Кирилл Плетнев и многие другие. Фестиваль является современной культурной площадкой для знакомства с молодым и перспективным кино и местом, где молодые таланты и профессионалы индустрии находят друг друга.