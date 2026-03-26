Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Объявлены даты проведения фестиваля «Святая Анна»

Международный смотр студенческих и дебютных фильмов пройдет с 9 по 14 апреля в Москве
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Афиша фестиваля «Святая Анна»
33-й Международный открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» пройдет в Москве с 9 по 14 апреля.

В основной конкурс войдут игровые, документальные и анимационные картины из России, Португалии, Китая, Венгрии, Тайвани и других стран. Полная программа фестиваля будет включать в себя 150 фильмов. Оценивать работы участников будет профессиональное жюри во главе с российским режиссером, продюсером и сценаристом Джаником Файзиевым.

Феликс Умаров на фестивале «Святая Анна» в 2025 году
Основными площадками для конкурсных и внеконкурсных показов в этом году станут кинозал Государственной Третьяковской галереи, кинотеатры «Пионер», «Иллюзион» и «Зотов. Кино». В павильоне «Рабочий и Колхозница» на ВДНХ пройдет традиционная публичная программа — нетворкинг, дискуссии и мастер-классы. Одним из самых ожидаемых событий программы станет мастер-класс Игоря Волошина, режиссера сказок «Буратино», «Волшебник Изумрудного города» и многих других картин. Церемония закрытия состоится в кинотеатре Москино «Спутник».

Победители фестиваля «Святая Анна» 2025 года
Фестиваль «Святая Анна» был учрежден в 1993 году. Его главной задачей стало формирование нового поколения российских кинематографистов. В числе лауреатов смотра в разные годы были Тимур Бекмамбетов, Александр Велединский, Алексей Герман-мл., Борис Хлебников и Алексей Попогребский, Жора Крыжовников, Кирилл Плетнев и многие другие. Фестиваль является современной культурной площадкой для знакомства с молодым и перспективным кино и местом, где молодые таланты и профессионалы индустрии находят друг друга.