Объявлены даты проведения фестиваля «Святая Анна»

Фестиваль «Святая Анна» был учрежден в 1993 году. Его главной задачей стало формирование нового поколения российских кинематографистов. В числе лауреатов смотра в разные годы были Тимур Бекмамбетов, Александр Велединский, Алексей Герман-мл., Борис Хлебников и Алексей Попогребский, Жора Крыжовников, Кирилл Плетнев и многие другие. Фестиваль является современной культурной площадкой для знакомства с молодым и перспективным кино и местом, где молодые таланты и профессионалы индустрии находят друг друга.