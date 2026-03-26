Сценарий фильма «Властелин колец: Тени прошлого» будет написан телеведущим и комиком Стивеном Колбером. Ему помогут его сын Питер Макги и Филиппа Бойенс, известная по работе над оригинальной трилогией «Властелин колец» и фильмами о Хоббите. На данный момент у «Теней прошлого» нет утвержденного режиссера, актерский состав также не объявлен, поэтому подробности о том, кто вернется к знакомым персонажам и кто сыграет новых героев, остаются неизвестными.