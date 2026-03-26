Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Властелин колец: Тени прошлого»: последние новости о премьере

24 марта 2026 года стало известно о съемках фильма «Властелин колец: Тени прошлого». Рассказываем все, что известно о предстоящей премьере
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Проект с рабочим названием «Властелин колец: Тени прошлого» лично представил Питер Джексон, известный по экранизациям оригинальной трилогии «Властелин колец» и книг о Хоббите. Фильм станет продолжением легендарной саги.

Известно ли, когда выйдет фильм «Властелин колец: Тени прошлого»

Точная дата выхода фильма «Властелин колец: Тени прошлого» пока неизвестна. Производством картины займется студия Warner Bros., которая планирует выпустить еще один фильм из киновселенной — спин-офф «Властелин колец: Охота за Голлумом». Премьера этого фильма запланирована на 17 декабря 2027 года. 

О чем будет фильм «Властелин колец: Тени прошлого»

События фильма разворачиваются через четырнадцать лет после ухода Фродо из Шира. Хоббиты Сэм, Мерри и Пиппин вновь отправляются в путешествие, повторяя начало своего прежнего пути, а дочь Сэма, Эланор, берется раскрыть тайну, почему война за Кольцо едва не была проиграна еще до ее начала. Фильм обещает сочетать знакомые элементы классической трилогии с новыми сюжетными линиями, углубляя историю Средиземья и раскрывая судьбы героев следующего поколения.

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Кто сыграет в фильме «Властелин колец: Тени прошлого»

Сценарий фильма «Властелин колец: Тени прошлого» будет написан телеведущим и комиком Стивеном Колбером. Ему помогут его сын Питер Макги и Филиппа Бойенс, известная по работе над оригинальной трилогией «Властелин колец» и фильмами о Хоббите. На данный момент у «Теней прошлого» нет утвержденного режиссера, актерский состав также не объявлен, поэтому подробности о том, кто вернется к знакомым персонажам и кто сыграет новых героев, остаются неизвестными.