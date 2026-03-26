Раскрыты детали смерти актера из сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Тело Николаса Брендона из сериала «Баффи — истребительница вампиров» обнаружил его друг. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на издание People. По его данным, приятель актера оставался у него на ночь, а утром друга мертвым — тот лежал так, словно он спит.