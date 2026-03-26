Раскрыты детали смерти актера из сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Николас Брендон умер в возрасте 54 лет
Николас Брендон
Николас БрендонИсточник: Legion-Media.ru

Тело Николаса Брендона из сериала «Баффи — истребительница вампиров» обнаружил его друг. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на издание People. По его данным, приятель актера оставался у него на ночь, а утром друга мертвым — тот лежал так, словно он спит.

«Покойный проживал один и был обнаружен давним другом, который оставался у него на ночь, чтобы оказать помощь. Следователи изучают недавно опубликованные видеозаписи как потенциальное доказательство перенесенной ранее болезни», — говорится в сообщении.

Точная причина смерти остается неизвестной. Однако уточняется, что некоторое время Николас страдал из-за проблем с сердцем.

Напомним, Брендон умер в возрасте 54 лет. По словам близких, актер скончался во сне по естественным причинам. В последние годы у Брендона были серьезные проблемы со здоровьем: врожденный порок сердца, перенесенный сердечный приступ и несколько операций на позвоночник.