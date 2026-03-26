Линдси Лохан показала, как выглядела в 90-х: «Я была малышкой»

Голливудская актриса поддержала модный тренд в социальных сетях
Линдси Лохан, фото: соцсети
Линдси Лохан, фото: соцсети

Линдси Лохан вспомнила, какой она была в 1990-х годах. Актриса поддержала тренд «Мама, папа, а какими вы были в 90-е?».

Звезда «Чумовой пятницы» собрала в ролике свои архивные снимки. Она отметила, что в те годы была еще маленькой девочкой.

Линдси Лохан в 1990-х годах, фото: соцсети
Линдси Лохан в 1990-х годах, фото: соцсети

«Я была малышкой в 90-х», — написала 39-летняя звезда.

Поклонники отметили, что помнят ее с тех самых времен.

Линдси Лохан в 1990-х годах, фото: соцсети
Линдси Лохан в 1990-х годах, фото: соцсети

«Мне нравится, как ты проходила свое становление и потом заново обрела себя», «Такая настоящая и такая красивая», «Всегда любил Линдси. Так приятно видеть ее снова красивой и здоровой», «Линдси, ты легенда», «Так приятно видеть твое возвращение», — писали они.

Линдси Лохан показала, как выглядела в 1990-х годах, фото: соцсети
Линдси Лохан показала, как выглядела в 1990-х годах, фото: соцсети

Лохан в конце 1990-х годах начала строить свою актерскую карьеру. В 1998 году вышел фильм «Ловушка для родителей», в котором она впервые сыграла главную роль. Еще большая популярность к актрисе пришла в 2000-х.

Линдси Лохан показала, как выглядела в 1990-х годах, фото: соцсети
Линдси Лохан показала, как выглядела в 1990-х годах, фото: соцсети

Однако после такого успеха Лохан пристрастилась к алкоголю и запрещенным веществам. Она стала часто попадать в скандальные истории и вести себя вызывающе на публике. Разгульный образ жизни отразился и на ее внешности.

Линдси Лохан с мужем и сыном, фото: соцсети
Линдси Лохан с мужем и сыном, фото: соцсети

К счастью, звезда комедии «Дрянные девчонки» взяла себя в руки и изменилась. Актриса похорошела, вернулась в кино, а также устроила свою личную жизнь. Она вышла замуж за арабского бизнесмена, от которого летом 2023 года родила сына.