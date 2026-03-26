Линдси Лохан вспомнила, какой она была в 1990-х годах. Актриса поддержала тренд «Мама, папа, а какими вы были в 90-е?».
Звезда «Чумовой пятницы» собрала в ролике свои архивные снимки. Она отметила, что в те годы была еще маленькой девочкой.
«Я была малышкой в 90-х», — написала 39-летняя звезда.
Поклонники отметили, что помнят ее с тех самых времен.
«Мне нравится, как ты проходила свое становление и потом заново обрела себя», «Такая настоящая и такая красивая», «Всегда любил Линдси. Так приятно видеть ее снова красивой и здоровой», «Линдси, ты легенда», «Так приятно видеть твое возвращение», — писали они.
Лохан в конце 1990-х годах начала строить свою актерскую карьеру. В 1998 году вышел фильм «Ловушка для родителей», в котором она впервые сыграла главную роль. Еще большая популярность к актрисе пришла в 2000-х.
Однако после такого успеха Лохан пристрастилась к алкоголю и запрещенным веществам. Она стала часто попадать в скандальные истории и вести себя вызывающе на публике. Разгульный образ жизни отразился и на ее внешности.
К счастью, звезда комедии «Дрянные девчонки» взяла себя в руки и изменилась. Актриса похорошела, вернулась в кино, а также устроила свою личную жизнь. Она вышла замуж за арабского бизнесмена, от которого летом 2023 года родила сына.