Звезда сериала «Кухня» показала редкое фото с мужем и детьми

Актриса Анна Бегунова, известная по роли в сериале «Кухня», опубликовала в своем блоге архивные семейные фотографии.
В кадре появились ее муж Дмитрий Власкин и их подросшие дети.
Бегунова и Власкин поженились в 2018 году. Хотя пара изначально не афишировала роман, о заключении брака они поклонникам сообщили, выложив в соцсетях свадебные снимки.
Вместе они воспитывают шестилетнюю дочь Лукерью. У Анны Бегуновой также есть десятилетний сын Федор от коллеги по сериалу Сергея Лавыгина.
