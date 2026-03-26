Почти все билеты на показ спектакля с Ефремовым в главной роли проданы

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Почти все билеты на второй премьерный показ спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова» с Михаилом Ефремовым в главной роли проданы, выяснило РИА Новости, изучив данные афиши.
Премьера «Без свидетелей» прошла в «Мастерской “12” в среду. Также показы пройдут 26 и 27 марта.
По данным РИА Новости, накануне показа в продаже осталось всего 29 билетов — соответственно, заполняемость зала составляет 95%. Зрители еще могут купить последние билеты в партер, их стоимость варьируется от 19,5 до 27,5 тысячи рублей. Все билеты на бельэтаж выкуплены.
Постановка была создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля». Над сценической версией Михалков работал вместе с Александром Адабашьяном. Художником-постановщиком выступил Юрий Купер.
Главные герои в исполнении Михалковой и Ефремова — бывшие супруги, которые встретились после многих лет и за один вечер выплескивают друг на друга невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы. В постановке активно используются технические возможности театра: так, например, видео, которые записывает герой на сцене, транслируются на больших экранах для зрителей.