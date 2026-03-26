«Играю своеобразную дамочку»: Ирина Безрукова рассказала о съемках в «Холопе 3»

Актриса в беседе с Кино Mail раскрыла некоторые детали работы в новом проекте
Ирина Безрукова на премьере сериала «Театральная зона», фото: пресс-служба
Ирина Безрукова на премьере сериала «Театральная зона», фото: пресс-служба

Ирина Безрукова приняла участие в съемках комедии «Холоп 3». В беседе с Кино Mail 60‑летняя актриса отметила, что не может раскрывать подробности сюжета, но немного рассказала о своей героине.

«У меня характерная роль, я не могу рассказывать сюжет. Но здесь нетипичная для меня роль очень своеобразной дамочки», — отметила Безрукова.

Режиссером продолжения франшизы «Холоп», как и прежде, был Клим Шипенко. Актриса напомнила, что уже дважды работала с постановщиком: помимо «Холопа 3», она задействована в его картине «Декабрь» о последних днях жизни Сергея Есенина.

Ирина Безрукова, фото: соцсети
Ирина Безрукова, фото: соцсети

По словам актрисы, сотрудничество с Шипенко оставило у нее сильные впечатления. Она назвала режиссера очень талантливым человеком, который при этом не подчеркивает собственные заслуги.

«Он невероятный профи. Очень тонкий и деликатный режиссер. Мне очень нравится, что Клим — настоящий интеллигент. Он никогда не тратит энергию на то, чтобы поддержать статус режиссера. У него не раздутое эго, он занят делом. У него потрясающие касты и невероятный плейбэк. Когда ты туда приходишь, ты находишься будто в космическом корабле, потому что одновременно работает восемь камер, и Клим видит и контролирует все, делает много дублей», — рассказала Безрукова.

Ирина Безрукова и Павел Прилучный, фото: соцсети
Ирина Безрукова и Павел Прилучный, фото: соцсети

В проекте вместе с ней также снимался Павел Прилучный, о совместной работе с которым актриса рассказала Кино Mail отдельно.

В третьей части «Холопа» Гриша (Милош Бикович) берется за перевоспитание избалованной семейной пары (Павел Прилучный и Кристина Асмус). Он «помещает» их по времена Петра I и делает все, чтобы они перестали быть заносчивыми мажорами.

В российский прокат фильм «Холоп 3» выходит 11 июня 2026 года.