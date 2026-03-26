Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Из сибирской глубинки — на экран: что известно о звезде «На льду» Ангелине Пахомовой

Несколько лет назад ее имя мало что могло сказать зрителям. Но сегодня ее уже смело причисляют к восходящим звездам российского кино
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Ангелина Пахомова

Роль Полины в «Золотоме дне» заставила часто и похвально говорить об Ангелине Пахомовой. В отличие от многих молодых актрис, которым после громкого дебюта приходится годами ждать следующего шанса, она долго ждать не стала. Уже вскоре она получила ведущую роль в детективной драме «На льду» — масштабном проекте с Артемом Быстровым, Викторией Толстогановой и Петром Федоровым. Пока одни только начинают разгоняться, она уже выходит на новую высоту

Тогучин, ферма и мечта о сцене

Ангелина Пахомова

Героиня нашего материала родилась 2 августа 1998 года в Тогучине — небольшом городке Новосибирской области. Отец Ангелины занимался фермерством; мать изначально помогала ему в этом, а потом создала собственный бренд детской одежды. У Ангелины есть младший брат Ярослав, серьезно занимающийся хоккеем и мотоспортом. 

Желание стать актрисой у нее возникло рано. При том, что впервые на спектакле Ангелина побывала уже в Москве. До этого она видела лишь одну школьную постановку в Новосибирске, а в родном Тогучине театров не было.

По словам самой Пахомовой, она все время думала о поступлении. Несмотря на сомнения родителей, в 15 лет она успешно прошла региональные прослушивания, а в 16 — уже стала студенткой Московской театральной школы Олега Табакова. Причем поступила с первой попытки.

Театральный опыт

Ангелина Пахомова

Окончив школу в 2018-м, она сразу вошла в труппу Театра Олега Табакова. Ее дебют состоялся в спектакле «Матросская тишина» в постановке Владимира Машкова. Параллельно ее задействовали в «Страстях по Бумбарашу», «Моей прекрасной леди» и других постановках. Однако сказать, что она стала ведущей исполнительницей, нельзя. После четырех лет на сцене, в 2022-м, Пахомова приняла решение уйти из театра, чтобы полностью сосредоточиться на кино.

Первые роли: от эпизодов к заметным проектам

Кадр из сериала «Содержанки»

Дебют на экране у нее состоялся еще в студенческие годы — в 2017-м, в мелодраме «Калейдоскоп судьбы». Затем последовали эпизодические работы в сериале «Ненастье» Сергея Урсуляка и детективном триллере «Мосгаз. Дело № 6: Формула мести» (2019), где она сыграла Женечку — внучку героини Светланы Немоляевой.

Постепенно роли становились крупнее. В 2021-м вышел «Медиатор» — многосерийный триллер с Андреем Бурковским, Юлией Пересильд, Дарьей Мороз и другими звездами. Затем — «Контейнер», посвященный теме суррогатного материнства, и «Абрек». А в 2023-м Пахомова появилась в четвертом сезоне «Содержанок».

Роль, которая все изменила

Кадр из сериала «Золотое дно»

В начале 2024-го вышел первый сезон «Золотого дна» — семейной драмы о войне за наследство строительного холдинга. В нем Пахомова сыграла Полину — младшую из наследников. В ее исполнении юная миллиардерша получилась яркой, дерзкой, а зрителям она еще и запомнилась хлесткими цитатами. Именно эта работа ознаменовала новый этап в ее карьере. 

В этом сериале талантливая актриса попала в по-настоящему звездную компанию. Вместе с ней на площадке работали такие звезды, как Алексей Гуськов, Юлия Снигирь. Во втором сезоне к ним присоединились Игорь Верник, Даниил Страхов и многие другие. Сериал показал отличные рейтинги и удостоился похвалы от критиков. Зрители теперь в ожидании продолжения, в том числе, чтобы узнать, чем все закончится для Полины.

Пять месяцев на льду

Кадр из сериала «На льду»

Следующим крупным проектом для нее стал сериал «На льду» режиссера Максима Кулагина — детективная драма об изнанке мира фигурного катания, вышедшая в марте этого года. Пахомова сыграла главную роль: некогда известную фигуристку Ксению, которая возвращается в родной город, чтобы спустя десять лет раскрыть тайну гибели своего партнера. По сюжету она устраивается тренером в ту же школу и постепенно понимает, что система за эти годы ничуть не изменилась, а местами стала даже жестче.

Роль потребовала настоящего преодоления себя: до начала проекта Ангелина ни разу не стояла на коньках! Целых пять месяцев она каждую неделю тренировалась по под руководством тренера-хореографа Елены Масленниковой. Конечно, за это время невозможно выйти на профессиональный уровень. Поэтому сложные элементы все равно снимали с дублерами. 

Игра до слез 

Кадр из сериала «На льду»

На съемках «На льду» был эпизод, который вымотал Пахомову так, как ни одна предыдущая работа. Сцена, где Ксения видит тело погибшего партнера, снималась в несколько дублей — и каждый раз актриса заново погружалась в тяжелое состояние. Когда прозвучало заветное «все, снято!», она просто села на корточки и не могла перестать плакать.

Была и другая сложность: одну из сцен снимали на реальной ГЭС в Подмосковье, в ледяной речной воде. Гидрокостюм спасал лишь частично, но она выдержала и это. В сериале, кстати, Пахомова сыграла сразу две версии Ксении: взрослую и юную, в сценах из прошлого.

Любовь к триллерам

Кадр из фильма «Трофей»

Артистка не раз признавалась, что просто обожает триллеры. Более того, она большая поклонница творчества Дэвида Финчера. Мрачные и запутанные истории занимают уже большую часть в ее фильмографии.

Помимо «На льду», где тоже есть элементы триллера, она также сыграла главную роль в психологической ленте «Трофей». Ее героиня оказывается на грани выживания, когда за ней буквально разворачивают охоту два брата и отец на вилле в Карелии. Кроме того, она сыграла ведущую роль в эротическом хорроре «Отражение тьмы», который вышел в США на Amazon.

Закрытая тема

Ангелина Пахомова

О личной жизни Ангелина предпочитает не говорить. В интервью она редко касается этой темы, а в социальных сетях появляются в основном рабочие и творческие фотографии. Известно лишь, что актриса не замужем и намеренно держит эту часть жизни вне публики.

Зато она любит поговорить о своей профессии.Например, она призналась, что еще в юности, посмотрев «Черного лебедя» Даррена Аронофски, мечтала сыграть такую же противоречивую, надломленную героиню. И вот спустя полтора десятка лет «На льду» дал ей именно такой шанс.