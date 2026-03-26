Роль Полины в «Золотоме дне» заставила часто и похвально говорить об Ангелине Пахомовой. В отличие от многих молодых актрис, которым после громкого дебюта приходится годами ждать следующего шанса, она долго ждать не стала. Уже вскоре она получила ведущую роль в детективной драме «На льду» — масштабном проекте с Артемом Быстровым, Викторией Толстогановой и Петром Федоровым. Пока одни только начинают разгоняться, она уже выходит на новую высоту
Тогучин, ферма и мечта о сцене
Героиня нашего материала родилась 2 августа 1998 года в Тогучине — небольшом городке Новосибирской области. Отец Ангелины занимался фермерством; мать изначально помогала ему в этом, а потом создала собственный бренд детской одежды. У Ангелины есть младший брат Ярослав, серьезно занимающийся хоккеем и мотоспортом.
Желание стать актрисой у нее возникло рано. При том, что впервые на спектакле Ангелина побывала уже в Москве. До этого она видела лишь одну школьную постановку в Новосибирске, а в родном Тогучине театров не было.
По словам самой Пахомовой, она все время думала о поступлении. Несмотря на сомнения родителей, в 15 лет она успешно прошла региональные прослушивания, а в 16 — уже стала студенткой Московской театральной школы Олега Табакова. Причем поступила с первой попытки.
Театральный опыт
Окончив школу в 2018-м, она сразу вошла в труппу Театра Олега Табакова. Ее дебют состоялся в спектакле «Матросская тишина» в постановке Владимира Машкова. Параллельно ее задействовали в «Страстях по Бумбарашу», «Моей прекрасной леди» и других постановках. Однако сказать, что она стала ведущей исполнительницей, нельзя. После четырех лет на сцене, в 2022-м, Пахомова приняла решение уйти из театра, чтобы полностью сосредоточиться на кино.
Первые роли: от эпизодов к заметным проектам
Дебют на экране у нее состоялся еще в студенческие годы — в 2017-м, в мелодраме «Калейдоскоп судьбы». Затем последовали эпизодические работы в сериале «Ненастье» Сергея Урсуляка и детективном триллере «Мосгаз. Дело № 6: Формула мести» (2019), где она сыграла Женечку — внучку героини Светланы Немоляевой.
Постепенно роли становились крупнее. В 2021-м вышел «Медиатор» — многосерийный триллер с Андреем Бурковским, Юлией Пересильд, Дарьей Мороз и другими звездами. Затем — «Контейнер», посвященный теме суррогатного материнства, и «Абрек». А в 2023-м Пахомова появилась в четвертом сезоне «Содержанок».
Роль, которая все изменила
В начале 2024-го вышел первый сезон «Золотого дна» — семейной драмы о войне за наследство строительного холдинга. В нем Пахомова сыграла Полину — младшую из наследников. В ее исполнении юная миллиардерша получилась яркой, дерзкой, а зрителям она еще и запомнилась хлесткими цитатами. Именно эта работа ознаменовала новый этап в ее карьере.
В этом сериале талантливая актриса попала в по-настоящему звездную компанию. Вместе с ней на площадке работали такие звезды, как Алексей Гуськов, Юлия Снигирь. Во втором сезоне к ним присоединились Игорь Верник, Даниил Страхов и многие другие. Сериал показал отличные рейтинги и удостоился похвалы от критиков. Зрители теперь в ожидании продолжения, в том числе, чтобы узнать, чем все закончится для Полины.
Пять месяцев на льду
Следующим крупным проектом для нее стал сериал «На льду» режиссера Максима Кулагина — детективная драма об изнанке мира фигурного катания, вышедшая в марте этого года. Пахомова сыграла главную роль: некогда известную фигуристку Ксению, которая возвращается в родной город, чтобы спустя десять лет раскрыть тайну гибели своего партнера. По сюжету она устраивается тренером в ту же школу и постепенно понимает, что система за эти годы ничуть не изменилась, а местами стала даже жестче.
Роль потребовала настоящего преодоления себя: до начала проекта Ангелина ни разу не стояла на коньках! Целых пять месяцев она каждую неделю тренировалась по под руководством тренера-хореографа Елены Масленниковой. Конечно, за это время невозможно выйти на профессиональный уровень. Поэтому сложные элементы все равно снимали с дублерами.
Игра до слез
На съемках «На льду» был эпизод, который вымотал Пахомову так, как ни одна предыдущая работа. Сцена, где Ксения видит тело погибшего партнера, снималась в несколько дублей — и каждый раз актриса заново погружалась в тяжелое состояние. Когда прозвучало заветное «все, снято!», она просто села на корточки и не могла перестать плакать.
Была и другая сложность: одну из сцен снимали на реальной ГЭС в Подмосковье, в ледяной речной воде. Гидрокостюм спасал лишь частично, но она выдержала и это. В сериале, кстати, Пахомова сыграла сразу две версии Ксении: взрослую и юную, в сценах из прошлого.
Любовь к триллерам
Артистка не раз признавалась, что просто обожает триллеры. Более того, она большая поклонница творчества Дэвида Финчера. Мрачные и запутанные истории занимают уже большую часть в ее фильмографии.
Помимо «На льду», где тоже есть элементы триллера, она также сыграла главную роль в психологической ленте «Трофей». Ее героиня оказывается на грани выживания, когда за ней буквально разворачивают охоту два брата и отец на вилле в Карелии. Кроме того, она сыграла ведущую роль в эротическом хорроре «Отражение тьмы», который вышел в США на Amazon.
Закрытая тема
О личной жизни Ангелина предпочитает не говорить. В интервью она редко касается этой темы, а в социальных сетях появляются в основном рабочие и творческие фотографии. Известно лишь, что актриса не замужем и намеренно держит эту часть жизни вне публики.
Зато она любит поговорить о своей профессии.Например, она призналась, что еще в юности, посмотрев «Черного лебедя» Даррена Аронофски, мечтала сыграть такую же противоречивую, надломленную героиню. И вот спустя полтора десятка лет «На льду» дал ей именно такой шанс.