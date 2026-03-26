Умер актер фильма «Мы из Джаза» Петр Складчиков

Складчиков родился 12 июля 1950 года. По окончании ВТУ им. М. С. Щепкина (курс Н. А. Анненкова) в 1975 году он был приглашен в труппу Малого театра, на сцене которого исполнил более 90 ролей. В их числе — Иов и Дионисий («Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого), архимандрит Кирилл («Царь Борис» А. К. Толстого), отец-игумен («Князь Серебряный» А. К. Толстого), Феофан Прокопович («Царь Петр и Алексей» Ф. Горенштейна), отец Варфоломей («Мольер» («Кабала святош») М. А. Булгакова), отец Егор («Васса Железнова — первый вариант» М. Горького и другие.