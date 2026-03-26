Умер актер фильма «Мы из Джаза» Петр Складчиков

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Актер театра и кино, заслуженный артист России Петр Складчиков, известный по ролям в фильмах «Мы из джаза», «Золотой теленок», «Тайна Снежной Королевы», умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного академического Малого театра.
«В Малый театр пришла скорбная весть — сегодня не стало всеми любимого актера, заслуженного артиста России Петра Даниловича Складчикова», — говорится в сообщении.
Об актере
Складчиков родился 12 июля 1950 года. По окончании ВТУ им. М. С. Щепкина (курс Н. А. Анненкова) в 1975 году он был приглашен в труппу Малого театра, на сцене которого исполнил более 90 ролей. В их числе — Иов и Дионисий («Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого), архимандрит Кирилл («Царь Борис» А. К. Толстого), отец-игумен («Князь Серебряный» А. К. Толстого), Феофан Прокопович («Царь Петр и Алексей» Ф. Горенштейна), отец Варфоломей («Мольер» («Кабала святош») М. А. Булгакова), отец Егор («Васса Железнова — первый вариант» М. Горького и другие.
Фильмография Складчикова насчитывает более 20 картин. Среди них — «Мы из джаза», «Дуэнья», «Берег его жизни», «Кратчайшее расстояние», «Незнакомец», «Дневной поезд», «Бесы», «Дело Сухово-Кобылина», «Тайна Снежной Королевы», «Маршалы революции», «Великие династии», «Золотой теленок», «Русское средство», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Золотые небеса», «Первоклашки», «Рок-н-ролл под Кремлем», «Надежда». Складчиков участвовал в сериалах «Гражданин начальник — 2», «Путейцы», Петля«, “Час Волкова — 3”, “Москва. Центральный округ — 3”, “Сыщик Самоваров”, “Дежурный ангел — 2”, “Анна Каренина. История Вронского”.