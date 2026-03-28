6 ромкомов о первой любви — для тех, кому понравилось «Твое сердце будет разбито»

Первая любовь, неловкие прикосновения, смущенные взгляды и замирающее от голоса избранника сердце — эти неуклюжие моменты подростковых чувств идеально переданы в фильмах из подборки Кино Mail
Мария Серяпова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»
Романтические комедии для тинейджеров — как раз та самая капсула времени, с помощью которой всегда можно «перемотать пленку» назад или вперед, в зависимости от возраста зрителей. Предлагаем заглянуть в мир фильмов, с иной парадигмой проблем и хрупкими моментами взросления. Переместимся на вселенную юности, где дружба важнее правил, любовь — интереснее уроков, а самая большая проблема в жизни: подойти и заговорить.

«Твое сердце будет разбито»

Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»
Российская подростковая драма от кинематографиста Михаила Вайнберга («Тест на беременность») предупреждает сразу с названия: легкой судьбы у героев фильма не будет. Тем более, если вы знакомы с одноименным литературным бестселлером Анны Джейн. И, несмотря на кукольный облик исполнительницы главной роли — актрисы Вероники Журавлевой («Папины дочки. Новые») — темы, которые поднимаются в картине, вовсе не ванильные.

Экранное повествование будет посвящено истории старшеклассницы Полины. Сменив город и школу, симпатичная и скромная провинциалка сталкивается с жестокой травлей одноклассниц. Внезапно она находит защитника в лице хулигана по кличке Барс (Даниэль Вегас). Однако взамен юный диктатор требует «полного повиновения». В рамках дозволенного подросткам, конечно. Вскоре чувства берут верх, и игра на публику перерастает в нечто большее. Впрочем, герои отлично понимают, что никакого совместного будущего у них нет.

«Моя вина»

Кадр из фильма «Моя вина»
Горячая романтическая комедия родом из Испании наполнена гоночным адреналином, страстью и семейными тайнами. Над созданием сюжета и постановкой картины «Моя вина» работал Доминго Гонсалес — режиссер, сценарист и в прошлом монтажер мелодрамы «Идеальные незнакомцы». Его же руками были созданы два продолжения под названием «Твоя вина» (2024) и «Наша вина» (2025), полностью раскрывающие все возможные исходы душещипательной киноистории. И в гуще всех этих событий персонажи в исполнении Николь Уоллес и Габриэля Гевара.

Вопреки «хотелкам» молодая и прекрасная девушка по имени Ноа вынужденно переезжает в роскошный особняк нового мужа мамы. Там она знакомится со сводным братом Ником: образцовым сыном днем и королем автогонок и драк ночью. Между новыми «родственниками» вспыхивает пожар негативных чувств. Впрочем, тот самый шаг «от ненависти до любви» оказывается слишком коротким.

«Страна Саша»

Кадр из фильма «Страна Саша»
Искренняя картина о взрослении без лишних нравоучений и надоевших штампов вышла в 2022 году. Постановкой фильма занималась режиссер Юлия Трофимова. И, как часто бывает в ее работах, лента «Страна Саша» получилась легкой, солнечной и воздушной, несмотря на долгие молчаливые паузы в диалогах. Центральных персонажей исполнили Марк Эйдельштейн и Мария Мацель — с их помощью довольно щепетильные темы были обыграны с ощутимой нежностью. Кроме того, персонаж Марка периодически обращается напрямую к зрителю, цитируя фрагменты из одноименной книги Галы Узрютовой, которая легла в основу мелодрамы. Что добавляет интимности в общении с публикой по другую сторону экрана.

История посвящена выпускнику школы Саше, не желающего принимать серьезные решения. Семнадцатилетний парень будто завис между детством и взрослой жизнью: оттягивает поступление в вуз, рисует граффити, но ищет подработку и избегает долгих отношений с девушками. Все это герой списывает на «паттерны» отца, бросившего семью. Однако после знакомства со своей ровесницей Женей — необычной юной особой, не лишенной внутренних терзаний — нерешительный Саша меняет взгляды на жизнь. К тому же, неожиданное возвращение отца заставляет главного персонажа задуматься о выборе жизненных целей и приоритетов.

«Химические сердца»

Кадр из фильма «Химические сердца»
Психологическую драму о первой любви снял американский режиссер Ричард Танн по мотивам романа Кристал Сазерленд. В главных ролях — Остин Абрамс и Лили Рейнхарт. Фильм «Химические сердца» получился далеко не сахарной мелодрамой для подростков. Скорее, вышло честное признание о том, как больно взрослеть.

Центральная фигура повествования: безнадежный романтик Генри, который в свои 17 лет еще ни разу не влюблялся по-настоящему. Парень ждет «ту единственную», а пока такой девушки нет на горизонте — посвящает все свободное время школьной газете. И вот, наконец-то в школе появляется новенькая — Грейс, девчонка с разбитым сердцем. Она-то и составит компанию нашему герою в прогулках под Луной. Только вместо поцелуев их ждет обсуждение общих душевных травм и осознание того, что любовь может помочь «восстать из пепла», но не спасает человека от себя самого.

«Да, Боже, да»

Кадр из фильма «Да, Боже, да»
Ироничную драму о грешных пороках молодости поставила режиссер нашумевшего сериала «Никто этого не хочет» Карен Мэйн. Главную героиню сыграла Наталия Дайер — звезда фантастического ужастика «Очень странные дела» (2016-2025). Благодаря их женской синергии родилась правдивая «история взросления» девушки. Пусть фильм «Да, Боже, да» вышел немного неловким, но нежным и крайне актуальным.

Рассказ пойдет о старшекласснице Элис, запертой в стенах католического лагеря времен 2000-х. Девушка, которая без смущения не могла посмотреть «Титаник», внезапно для себя открывает виртуальный флирт. Поддаваясь лозунгам о «чистоте» и призывам к фанатичной вере, она пытается избавиться от «грязных» мыслей на религиозном ретрите. Правда, вместо «очищения» Элис понимает, что самые ярые проповедники морали — главные лицемеры, закрывающие глаза на собственную человеческую природу.

«Калейдоскоп поцелуев»

Кадр из фильма «Калейдоскоп поцелуев»
Мелодрама режиссера Винса Марчелло представляет собой классический «приторный» коктейль из пляжных вечеринок, школьных правил, неловких моментов, подросткового максимализма и запретных чувств. К тому же, эта «гормональная» смесь приправлена дружбой — все как в жизни. Да и в центре сюжета знакомая всем со школьной скамьи фигура — треугольник. «Калейдоскоп поцелуев» получил огромный отклик у молодой аудитории, и фильм дополнили еще двумя сиквелами в 2020 и 2021 году. Сыграли троицу основополагающих персонажей звезды молодежных комедий: Джои Кинг, Джоэл Кортни и Джейкоб Элорди.

Лучшие друзья Эль и Ли придумали собственный свод правил, который неукоснительно соблюдали. Правда, до роковой ошибки Эль. На празднике девушка решает поучаствовать в аттракционе под названием «Будка поцелуев» и случайно дарит первое соприкосновение со своими губами главному красавчику и хулигану школы — Ноа. Однако парень оказывается не только пределом мечтаний главной героини, но и старшим братом ее друга Ли. Девушке придется выбирать: внезапная искра или проверенная годами дружба, по кодексу которой «отношения с родственниками — табу».