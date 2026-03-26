27 марта в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ состоится премьера драмы «Космос засыпает». Полнометражный дебют режиссера Антона Мамыкина рассказывает о студенте Паше, который грезит о том, чтобы учиться в международном космическом агентстве и однажды построить ракету без ступеней. Юношеские мечты разрушает тревожная телеграмма из дома, где остались родители и младший брат.