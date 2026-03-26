27 марта в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ состоится премьера драмы «Космос засыпает». Полнометражный дебют режиссера Антона Мамыкина рассказывает о студенте Паше, который грезит о том, чтобы учиться в международном космическом агентстве и однажды построить ракету без ступеней. Юношеские мечты разрушает тревожная телеграмма из дома, где остались родители и младший брат.
Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова — ранее артисты вместе снимались в «оскароносной» «Аноре», в инди-драмеди «Ганди молчал по субботам» и сериале Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно». Второстепенные роли достались Никите Конкину и Софье Воронцовой. Отца главного героя сыграл Тихон Котрелев, о смерти которого стало известно вчера.
На премьере фильм представят Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и члены съемочной группы, а после показа состоится обсуждение, в котором примут участие режиссер Антон Мамыкин, продюсер Иван Яковенко и актеры Никита Конкин и Софья Воронцова.
«Космос засыпает» стартует в российском прокате 2 апреля при поддержке кинопрокатной компании Вольга. Кино Mail выступает информационным партнером фильма.