Актер, режиссер, сценарист, продюсер, лауреат множества премий и обладатель государственных наград Станислав Говорухин является одной из самых значимых фигур в отечественном кинематографе конца XX и начала XXI века. За свою полувековую карьеру он снял свыше 20 фильмов и к такому же количеству кинолент написал сценарии. Говорухин нередко появлялся на экране и не только в своих фильмах, а в 2000-е активно занимался продюсированием.
Фильмы Станислава Говорухина отличаются особым стилем. В них отражается бескомпромиссный, твердый характер их создателя. Мелодрамы и боевики, криминальные и военные, приключенческие и документальные, — Говорухин одинаково свободно чувствовал себя в самых разных жанрах. Каждый его фильм имеет свои достоинства и свою аудиторию. Но пять из них выделяются особо.
«Вертикаль»
Дебютные работы талантливых, дорвавшихся до рычагов управления режиссеров нередко становятся культовыми. Примером служит первый фильм Станислава Говорухина «Вертикаль», снятый в соавторстве с Борисом Дуровым. Двум начинающим режиссерам доверили съемки фильма, который Одесская киностудия просто не успевала выпустить, чтобы закрыть план. Но они серьезно переработали сценарий и превратили проходную картину в жемчужину отечественного кинематографа.
Фильм стал одним из лидеров советского проката 1967 года. Он мгновенно перевел Говорухина из начинающих режиссеров в перспективные. Он укрепил всесоюзную известность Владимира Высоцкого как киноактера и автора песен, а четыре прозвучавшие в картине композиции вскоре вышли отдельной пластинкой. Но самое главное, «Вертикаль» стала культовым фильмом для отечественных альпинистов и остается таковой до сих пор.
«Место встречи изменить нельзя»
Многосерийный телефильм 1979 года «Место встречи изменить нельзя» входит в число наиболее популярных фильмов за всю историю отечественного кинематографа. По воспоминаниям Говорухина, во время трансляции очередной серии улицы городов пустели. Множество хлестких фраз из фильма мгновенно стали крылатыми и до сих пор остаются в ходу, а в разных городах бывшего СССР появились памятники героям картины.
Интересно, что при такой всенародной любви фильм не удостоился ни одной кинематографической награды. Говорухин вместе с остальным съемочным коллективом получил лишь почетные грамоты от МВД за создание положительного образа сотрудников милиции. Только после смерти исполнителя роли Жеглова Владимира Высоцкого ему присудили специальный приз жюри на Всесоюзном кинофестевале в Ереване, а в 1987 году его сделали лауреатом Госпремии СССР.
«Так жить нельзя»
В 1990 году Станислав Говорухин отошел от игрового кино и снял документально-публицистический фильм «Так жить нельзя». В следующем году картина была удостоена сразу трех кинематографических премий «Ника» за лучшую режиссуру, лучший сценарий и как лучший документальный фильм.
В фильме режиссер подвел своеобразный итог пяти годам перестройки, обернувшейся деградацией экономики и обнищанием народа. Наблюдения Говорухина совпали с ощущениями зрителей, и на этой волне успеха родились два продолжения «Россия, которую мы потеряли» и «Великая криминальная революция», рассказывающие о дореволюционной Российской Империи и молодой постсоветской России.
«Ворошиловский стрелок»
Криминальная драма 1999 года «Ворошиловский стрелок» стала еще одной кинематографической оценкой, данной Станиславом Говорухиным окружающей действительности. Историю о старике, отомстившем за честь внучки, режиссер называл своей лучшей работой и отвергал нападки критиков.
А нападки были. В отличие от массового зрителя, по достоинству оценившего фильм, критики усмотрели в нем обеление мести и романтизацию самосуда. Даже выражение «ворошиловский стрелок» частично утратило привычное значение и стало синонимом народного мстителя, а у пожилого железнодорожника Афонина (Михаил Ульянов) появились реальные подражатели.
«Конец прекрасной эпохи»
Фильм «Конец прекрасной эпохи», снятый по мотивам сборника рассказов Сергея Довлатова «Компромисс» стал последней работой Станислава Говорухина и во многом стал отражением не довлатовского, а говорухинского взгляда на не такое уж далекое прошлое страны.
Режиссер сознательно отказался от цветной пленки, выпустив свою картину в черно-белом формате. Также действие фильма перенесено из 70-х в конец 60-х, во времена заката «оттепели», на который пришелся период творческой молодости Говорухина. Картина удостоилась четырех «Золотых орлов» и четырех премий «Ника», но была в штыки встречена противниками Советского Союза, которым пришлась не по нраву авторская переработка творчества Довлатова.