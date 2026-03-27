Актер, режиссер, сценарист, продюсер, лауреат множества премий и обладатель государственных наград Станислав Говорухин является одной из самых значимых фигур в отечественном кинематографе конца XX и начала XXI века. За свою полувековую карьеру он снял свыше 20 фильмов и к такому же количеству кинолент написал сценарии. Говорухин нередко появлялся на экране и не только в своих фильмах, а в 2000-е активно занимался продюсированием.