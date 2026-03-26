В Новосибирске покажут бесплатно 100 фильмов к юбилею кинотеатра «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» — современный киноцентр, расположенный в центре Новосибирска. Открылся в 1926 году под названием «Пролеткино» и стал не только самым крупным кинотеатром в городе (800 зрительских мест), но и самым передовым. Во время Великой Отечественной войны в здании размещался завод им. Коминтерна, эвакуированный из Ленинграда. После масштабной реконструкции, произведенной интернациональной командой архитекторов, дизайнеров и строителей, кинотеатр открылся в 2006 году. Сейчас это современный культурный центр, здесь расположено семь кинозалов, конференц-зал, галерейное пространство, кофейня, кино-кафе, ночной клуб и летняя концертная площадка.