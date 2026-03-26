В Новосибирске покажут бесплатно 100 фильмов к юбилею кинотеатра «Победа»

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Празднование 100-летия Центра культуры и отдыха «Победа» в Новосибирске будет включать в себя бесплатный показ 100 шедевров отечественного кино. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказал программный директор «Победы» по событийному кино Денир Курбанджанов.
«На протяжении 100 лет люди к нам приходят, несмотря на изменчивость моды. Мы сделали программу “100 лет — 100 причин ходить в кино” и подобрали 100 выдающихся отечественных фильмов, с огромным диапазоном. К каждому фильму заботливо подобрана причина, почему именно его стоит увидеть на большом экране. У каждого месяца своя тема. Некоторые из этих фильмов несправедливо забыты, поэтому пришло время напомнить зрителю о них», — рассказал Курбанджанов в пресс-центре ТАСС.
В списке значатся как мультфильмы, так и серьезные драмы с возрастным ограничением «18+». Открывает программу фильм «Девять дней одного года» Михаила Ромма, действие которого разворачивается в новосибирском Академгородке. Кроме того, будут показаны киноленты Гайдая и Абдрашитова. Афиша охватывает самые разные эпохи и самые разные жанры отечественного кинематографа — от довоенной классики до современных картин.
«За целый век работы “Победа” внесла колоссальный вклад в развитие региона. Он был первым кинотеатром в России, который привез звуковое кино. Помимо масштабной юбилейной ретроспективы при поддержке нашего министерства там в 2026 году состоятся крупные события, которые включены в федеральный перечень международных кинофестивалей», — отметила в рамках пресс-конференции заместитель министра культуры Новосибирской области Оксана Мокриенко.
Центр культуры и отдыха «Победа» — современный киноцентр, расположенный в центре Новосибирска. Открылся в 1926 году под названием «Пролеткино» и стал не только самым крупным кинотеатром в городе (800 зрительских мест), но и самым передовым. Во время Великой Отечественной войны в здании размещался завод им. Коминтерна, эвакуированный из Ленинграда. После масштабной реконструкции, произведенной интернациональной командой архитекторов, дизайнеров и строителей, кинотеатр открылся в 2006 году. Сейчас это современный культурный центр, здесь расположено семь кинозалов, конференц-зал, галерейное пространство, кофейня, кино-кафе, ночной клуб и летняя концертная площадка.