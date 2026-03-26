Глава Гильдии продюсеров счел перезревшим вопрос квотирования иностранного кино

По словам Рената Давлетьярова, механизм реализации инициативы уже очевиден
Ренат Давлетьяров

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Вопрос введения квот на иностранные фильмы в российском прокате «перезрел» и требует скорейшего решения. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров.

Ранее на заседании Совета при президенте РФ по культуре Владимир Путин поручил как можно быстрее решить вопрос о квотировании иностранных фильмов в российском прокате.

По словам Давлетьярова, механизм реализации инициативы уже очевиден.

«Когда президент России Владимир Путин говорит, что надо сделать — надо делать. Дело в том, что этот вопрос перезрел. Правительство России провело крупнейшие исследования несколько лет назад. Эти документы отправились по инстанциям», — отметил Давлетьяров.

Продюсер привел статистику, иллюстрирующую дисбаланс на рынке.

«Раньше в год выходило 450 американских фильмов. При этом стоимость одного такого фильма могла превышать весь бюджет российского кино», — сказал Давлетьяров.

По его мнению, в таких условиях сложно говорить о развитии отечественного кинематографа.

«После этого как можно ставить задачу о наращивании доли отечественного кино в кинопрокате?» — подчеркнул он.

Давлетьяров также выразил поддержку поручению президента России ускорить работу над законопроектом о квотировании.