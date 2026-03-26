Культовая антиутопия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» до сих пор остается уникальным явлением в истории кино: ее сюрреалистический мир, где правят эцихи с желтыми штанами, а общение сводится к слову «Ку», кажется пришельцем с другой планеты. Фильм, вышедший на экраны в 1986 году, рассказывает историю двух землян — прораба-строителя дядю Вову (Станислав Любшин) и грузинского музыканта Гедевана (Леван Габриадзе), которые по ошибке попадают на пустынную планету Плюк. Режиссер Георгий Данелия, сценарист Реваз Габриадзе и оператор Павел Лебешев создали целую вселенную, собранную буквально из того, что было. В статье рассказываем, где снимали фильм «Кин-дза-дза!».
Города, места и локации, где снимали «Кин-дза-дза!»
Создателям «Кин-дза-дза!» удалось невозможное: они превратили реальные советские локации в инопланетный мир, где вместо высокотехнологичных декораций использовались свалки, недострои и обычные квартиры. География съемок простиралась от туркменской пустыни до московского метро, а каждый найденный объект становился частью гениального художественного замысла.
Пустыня Каракумы (Туркменская ССР)
Планетой Плюк стала пустыня Каракумы, расположенная недалеко от города Небит-Даг (ныне Балканабад) в Туркмении. Здесь, в урочище Барсакельмес, съемочная группа нашла безжизненные, выжженные солнцем пейзажи, идеально передавшие атмосферу апокалиптического мира, лишенного растительности и воды. Жара, песок и ощущение тотальной пустоты стали главными декорациями для странствий героев.
Свалка у военного аэродрома
Одна из самых удивительных локаций расположилась рядом с тем же Небит-Дагом — там находилась свалка старых деталей возле военного аэродрома. Среди ржавых фюзеляжей и технического хлама, режиссер Георгий Данелия обнаружил настоящую сокровищницу. Эти «железяки» стали прообразами пепелацев. Фрагмент фюзеляжа самолета с оболочкой на основе полиуретана превратился в главный корабль, в который прямо на площадке вплавляли отдельные запчасти от самолетов.
Москва (улицы и метро)
Столица тоже сыграла важную роль. Сцена случайной встречи Машкова и Гедевана перед перемещением снималась на Калининском проспекте (ныне Новый Арбат). Странник стоял на углу возле дома №26 (где тогда был парфюмерный магазин «Сирень»), а в магазин «Хлеб» (дом №28) направлялся дядя Вова.
Для эпизода в тоннеле, где герои едут на вагонетке, использовалась строящаяся станция московского метро «Полянка». Темнота и сырость недостроя придали сцене дополнительную тревожность.
Театр Советской армии и «Мосфильм»
Танец под песню Strangers in the Night, превратившуюся в Strangers in the Ку, снимался в техническом помещении — под вращающейся сценой Театра Советской армии. Это пространство с его бетонными сводами и эхо идеально подошло для абсурдного концерта заключенных.
Павильоны «Мосфильма» стали местом действия для множества ключевых сцен. В 1-м павильоне снимали массовые эпизоды с качающими насосы людьми и чемпионат по игре в плюку. На колосниках этого же павильона развернулись сцены в столице Плюка и в планетарии, где герой Любшина тщетно пытается дозвониться до дома. Декорации дворца ПЖ и жилища эциха были возведены в 4-м павильоне.
Ярославль и Черемушки
Для сцены сна Гедевана, в котором он разговаривает с Галиной Борисовной, режиссеры выбрали живописную набережную Ярославля. Кадры сняты напротив дома Общества врачей (Волжская набережная, 15).
Сцена встречи главных героев с контрабандистами снималась в Москве, на территории заброшенного завода в районе Черемушки. Индустриальный пейзаж с его ржавыми конструкциями и мрачными цехами органично дополнил мрачную атмосферу перестроечного Средиземья.
Квартира Машкова
Для съемок сцен в квартире Машкова не стали строить декорации. Директор картины Николай Гаро предоставил для этого свою собственную квартиру, что придало бытовым сценам особую достоверность.
Интересные факты о фильме «Кин-дза-дза!»
История создания «Кин-дза-дза!» полна невероятных совпадений, технических хитростей и обстоятельств, которые могли бы изменить фильм до неузнаваемости. Ниже собраны самые яркие эпизоды из жизни этой картины, которые многое объясняют в ее уникальном облике.
Изначально для фильма была выделена высококачественная импортная пленка «Кодак». Но режиссер Георгий Данелия и оператор Павел Лебешев осознанно отказались от нее. Им нужно было жесткое, графичное изображение, без полутонов и роскошной проработки теней — такое, чтобы мир Плюка давил на зрителя своей пустынной безысходностью. В итоге фильм сняли на советскую пленку «ДС» (дневного света), а для съемок в темном пепелаце, где диафрагму ставили на ощупь, пленку предварительно засвечивали по специальному методу, чтобы увеличить ее чувствительность.
Фантастические спецэффекты фильма (в частности, полет пепелаца) произвели такое впечатление на одного американского режиссера, что он обратился к Данелии с просьбой раскрыть секрет технологии. Данелия, не желая раскрывать бюджетные хитрости монтажа, пошутил, что им дали настоящую военную гравицаппу, и посоветовал обращаться в Министерство обороны. Американский коллега воспринял это всерьез, после чего режиссеру позвонили из военного ведомства с требованием объяснить, зачем он разглашает государственные тайны.
В оригинальном сценарии Скрипач вез не уксус, а чачу — крепкий виноградный напиток, и герои попали на Плюк именно потому, что перепили и промахнулись. К моменту выхода фильма в стране развернулась антиалкогольная кампания. Данелии пришлось срочно переозвучивать фрагменты, заменив чачу на уксус, а причиной перемещения сделать обычную неудачу.
Во время съемок к власти в СССР пришел Константин Устинович Черненко. Слово «Ку», ставшее главным междометием фильма, совпадало с инициалами генсека. Опасаясь запрета, авторы хотели переозвучить слово на «Ка», «Ко» или «Кы». Но Черненко вскоре скончался, и культовая фраза осталась в фильме нетронутой.
Изначально фильм задумывался как двухсерийный. После монтажа Данелия решил, что в картине много длиннот, и сократил ее до 105 минут — в одну серию. Но на «Мосфильме» категорически запретили сдавать одну серию, иначе киностудия не выполнила бы государственный план: вместо двух единиц (серий) получалась одна, и 5000 сотрудников недополучили бы зарплату. Режиссеру пришлось восстановить все вырезанные эпизоды.