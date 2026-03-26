Изначально для фильма была выделена высококачественная импортная пленка «Кодак». Но режиссер Георгий Данелия и оператор Павел Лебешев осознанно отказались от нее. Им нужно было жесткое, графичное изображение, без полутонов и роскошной проработки теней — такое, чтобы мир Плюка давил на зрителя своей пустынной безысходностью. В итоге фильм сняли на советскую пленку «ДС» (дневного света), а для съемок в темном пепелаце, где диафрагму ставили на ощупь, пленку предварительно засвечивали по специальному методу, чтобы увеличить ее чувствительность.

Фантастические спецэффекты фильма (в частности, полет пепелаца) произвели такое впечатление на одного американского режиссера, что он обратился к Данелии с просьбой раскрыть секрет технологии. Данелия, не желая раскрывать бюджетные хитрости монтажа, пошутил, что им дали настоящую военную гравицаппу, и посоветовал обращаться в Министерство обороны. Американский коллега воспринял это всерьез, после чего режиссеру позвонили из военного ведомства с требованием объяснить, зачем он разглашает государственные тайны.

В оригинальном сценарии Скрипач вез не уксус, а чачу — крепкий виноградный напиток, и герои попали на Плюк именно потому, что перепили и промахнулись. К моменту выхода фильма в стране развернулась антиалкогольная кампания. Данелии пришлось срочно переозвучивать фрагменты, заменив чачу на уксус, а причиной перемещения сделать обычную неудачу.

Во время съемок к власти в СССР пришел Константин Устинович Черненко. Слово «Ку», ставшее главным междометием фильма, совпадало с инициалами генсека. Опасаясь запрета, авторы хотели переозвучить слово на «Ка», «Ко» или «Кы». Но Черненко вскоре скончался, и культовая фраза осталась в фильме нетронутой.