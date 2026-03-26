Где снимали фильм «Кин-дза-дза!»: пустыня, московские улицы и тайны старой свалки

Создатели культового советского фильма «Кин-дза-дза!» в поисках места, где снять свой абсурдный мир, создали микс из пустыни, московских улиц и индустриальных окраин столицы
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»
Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Культовая антиутопия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» до сих пор остается уникальным явлением в истории кино: ее сюрреалистический мир, где правят эцихи с желтыми штанами, а общение сводится к слову «Ку», кажется пришельцем с другой планеты. Фильм, вышедший на экраны в 1986 году, рассказывает историю двух землян — прораба-строителя дядю Вову (Станислав Любшин) и грузинского музыканта Гедевана (Леван Габриадзе), которые по ошибке попадают на пустынную планету Плюк. Режиссер Георгий Данелия, сценарист Реваз Габриадзе и оператор Павел Лебешев создали целую вселенную, собранную буквально из того, что было. В статье рассказываем, где снимали фильм «Кин-дза-дза!».

Города, места и локации, где снимали «Кин-дза-дза!»

Создателям «Кин-дза-дза!» удалось невозможное: они превратили реальные советские локации в инопланетный мир, где вместо высокотехнологичных декораций использовались свалки, недострои и обычные квартиры. География съемок простиралась от туркменской пустыни до московского метро, а каждый найденный объект становился частью гениального художественного замысла.

Пустыня Каракумы (Туркменская ССР)

Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Планетой Плюк стала пустыня Каракумы, расположенная недалеко от города Небит-Даг (ныне Балканабад) в Туркмении. Здесь, в урочище Барсакельмес, съемочная группа нашла безжизненные, выжженные солнцем пейзажи, идеально передавшие атмосферу апокалиптического мира, лишенного растительности и воды. Жара, песок и ощущение тотальной пустоты стали главными декорациями для странствий героев.

Свалка у военного аэродрома

Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Одна из самых удивительных локаций расположилась рядом с тем же Небит-Дагом — там находилась свалка старых деталей возле военного аэродрома. Среди ржавых фюзеляжей и технического хлама, режиссер Георгий Данелия обнаружил настоящую сокровищницу. Эти «железяки» стали прообразами пепелацев. Фрагмент фюзеляжа самолета с оболочкой на основе полиуретана превратился в главный корабль, в который прямо на площадке вплавляли отдельные запчасти от самолетов.

Москва (улицы и метро)

Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Столица тоже сыграла важную роль. Сцена случайной встречи Машкова и Гедевана перед перемещением снималась на Калининском проспекте (ныне Новый Арбат). Странник стоял на углу возле дома №26 (где тогда был парфюмерный магазин «Сирень»), а в магазин «Хлеб» (дом №28) направлялся дядя Вова.

Для эпизода в тоннеле, где герои едут на вагонетке, использовалась строящаяся станция московского метро «Полянка». Темнота и сырость недостроя придали сцене дополнительную тревожность.

Театр Советской армии и «Мосфильм»

Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Танец под песню Strangers in the Night, превратившуюся в Strangers in the Ку, снимался в техническом помещении — под вращающейся сценой Театра Советской армии. Это пространство с его бетонными сводами и эхо идеально подошло для абсурдного концерта заключенных.

Павильоны «Мосфильма» стали местом действия для множества ключевых сцен. В 1-м павильоне снимали массовые эпизоды с качающими насосы людьми и чемпионат по игре в плюку. На колосниках этого же павильона развернулись сцены в столице Плюка и в планетарии, где герой Любшина тщетно пытается дозвониться до дома. Декорации дворца ПЖ и жилища эциха были возведены в 4-м павильоне.

Ярославль и Черемушки

Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Для сцены сна Гедевана, в котором он разговаривает с Галиной Борисовной, режиссеры выбрали живописную набережную Ярославля. Кадры сняты напротив дома Общества врачей (Волжская набережная, 15).

Сцена встречи главных героев с контрабандистами снималась в Москве, на территории заброшенного завода в районе Черемушки. Индустриальный пейзаж с его ржавыми конструкциями и мрачными цехами органично дополнил мрачную атмосферу перестроечного Средиземья.

Квартира Машкова

Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Для съемок сцен в квартире Машкова не стали строить декорации. Директор картины Николай Гаро предоставил для этого свою собственную квартиру, что придало бытовым сценам особую достоверность.

Интересные факты о фильме «Кин-дза-дза!»

История создания «Кин-дза-дза!» полна невероятных совпадений, технических хитростей и обстоятельств, которые могли бы изменить фильм до неузнаваемости. Ниже собраны самые яркие эпизоды из жизни этой картины, которые многое объясняют в ее уникальном облике.

  • Изначально для фильма была выделена высококачественная импортная пленка «Кодак». Но режиссер Георгий Данелия и оператор Павел Лебешев осознанно отказались от нее. Им нужно было жесткое, графичное изображение, без полутонов и роскошной проработки теней — такое, чтобы мир Плюка давил на зрителя своей пустынной безысходностью. В итоге фильм сняли на советскую пленку «ДС» (дневного света), а для съемок в темном пепелаце, где диафрагму ставили на ощупь, пленку предварительно засвечивали по специальному методу, чтобы увеличить ее чувствительность.

  • Фантастические спецэффекты фильма (в частности, полет пепелаца) произвели такое впечатление на одного американского режиссера, что он обратился к Данелии с просьбой раскрыть секрет технологии. Данелия, не желая раскрывать бюджетные хитрости монтажа, пошутил, что им дали настоящую военную гравицаппу, и посоветовал обращаться в Министерство обороны. Американский коллега воспринял это всерьез, после чего режиссеру позвонили из военного ведомства с требованием объяснить, зачем он разглашает государственные тайны.

  • В оригинальном сценарии Скрипач вез не уксус, а чачу — крепкий виноградный напиток, и герои попали на Плюк именно потому, что перепили и промахнулись. К моменту выхода фильма в стране развернулась антиалкогольная кампания. Данелии пришлось срочно переозвучивать фрагменты, заменив чачу на уксус, а причиной перемещения сделать обычную неудачу.

  • Во время съемок к власти в СССР пришел Константин Устинович Черненко. Слово «Ку», ставшее главным междометием фильма, совпадало с инициалами генсека. Опасаясь запрета, авторы хотели переозвучить слово на «Ка», «Ко» или «Кы». Но Черненко вскоре скончался, и культовая фраза осталась в фильме нетронутой.

  • Изначально фильм задумывался как двухсерийный. После монтажа Данелия решил, что в картине много длиннот, и сократил ее до 105 минут — в одну серию. Но на «Мосфильме» категорически запретили сдавать одну серию, иначе киностудия не выполнила бы государственный план: вместо двух единиц (серий) получалась одна, и 5000 сотрудников недополучили бы зарплату. Режиссеру пришлось восстановить все вырезанные эпизоды. 