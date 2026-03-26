В нулевых и десятых хиты с участием Киры Найтли выходили на экраны едва ли не каждый год: «Пираты Карибского моря», «Гордость и предубеждение», «Искупление» и многие другие фильмы. Но в последние годы о ней почти ничего не слышно. Она больше не украшает собой афиши дорогостоящих проектов, почти не попадает в светскую хронику. 26 марта актрисе исполняется 41 год. Именно поэтому мы решили разобраться: чем сегодня живет двукратная номинантка на «Оскар»?
Съемки чуть не сломали ее
Мало кто говорит о цене своего успеха с такой откровенностью, как Найтли. В конце 2024-го она дала интервью, в котором заявила, что больше не будет сниматься в крупных франшизах: «Это одновременно создает тебя и разрушает, — призналась она. — Это были самые успешные фильмы, в которых я когда-либо снималась. И именно они стали причиной того, что меня публично разнесли в пух и прах».
Серия «Пиратов Карибского моря» вознесла ее на Олимп, когда ей было всего 18 лет. О таком многие могли только мечтать, но едва ли кто-то задумывался, через что пришлось пройти юной девушке. В 22 года у нее случился нервный срыв, и врачи диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, после чего она на год оставила профессию.
Материнство — это очень тяжело
С музыкантом Джеймсом Райтоном, бывшим вокалистом группы Klaxons, Кира познакомилась в 2011 году. Через 2 года они поженились. Пара воспитывает двух дочерей — Эди и Делайлу.
Найтли не раз говорила о материнстве без прикрас. По ее словам, это тяжелейший труд, который принято недооценивать. «Когда кто-то говорит "я просто сижу дома с детьми" — никакого "просто" тут нет», — заявила она в интервью. В какой-то момент ей требовались трое помощников, чтобы справляться с материнскими обязанностями параллельно с рабочим графиком. Она не боится говорить о реальных сложностях этого опыта: «Недостаток сна, гормональные изменения, перемены в отношениях с партнером — все это заставляет чувствовать, что каждый день ты терпишь неудачу. Просто делаю то, что могу, но получается нелегко».
Рождение детей
Роды для Киры также прошли очень тяжело, о чем она говорит предельно открыто. В эссе для сборника «Феминистки не носят розовое (и другое вранье)» актриса рассказала, через что проходит женское тело в этот момент. Она назвала процесс родов «полем боя», где тело сражается за нового человека не на жизнь, а на смерть.
Особенно остро Найтли высказалась о давлении общества, которое требует от женщин выглядеть безупречно сразу после этого. В пример она привел Кейт Миддлтон, которая вышла на публику через несколько часов после рождения дочери — накрашенная и на каблуках. По мнению героини нашего материала, этот глянцевый образ заставляет женщин скрывать настоящую правду о деторождении, словно боль и восстановление — это то, чего стоит стыдиться.
Дислексия по наследству
В 2024-м Найтли рассказала, что у одной из ее дочерей диагностировали дислексию — то самое расстройство, с которым сама актриса живет с шести лет. Ей и сейчас непросто читать с листа, поэтому она записывает реплики на диктофон и переслушивает снова и снова. По словам Киры, дочка справляется похожим образом — но при этом обладает феноменальной памятью: «Она смотрит на книгу — и запоминает ее наизусть. Это удивительно».
Никаких соцсетей
В эпоху, когда соцсети кажутся обязательным инструментом в арсенале публичных людей, Кира остается исключением. Вы нигде не найдете ее аккаунтов (только сообщества, созданные фанатами). Хотя однажды она все-таки зарегистрировалась в одной сети. Вот только хватило ее всего на несколько минут: она испугалась, как быстро растет число подписчиков.
Актриса четко заявляет, что не желает тратить время на подсчет лайков под фото и чтение новостной ленты. Более того, от соцсетей она ограждает и детей. Дома действует строгое правило: никаких гаджетов без контроля взрослых.
Увеличенная грудь
Нет, она не делала себе операцию. А вот создатели «Пиратов Карибского моря» решили, что ее персонажу Элизабет Суонн так будет лучше. На протяжении всей трилогии гримеры тратили каждое утро по 45 минут на декольте Найтли. Они добавляли объем с помощью теней и специальных подкладок. «Это был первый раз в моей жизни, когда у меня была большая грудь, — и мне даже не нужна была операция», — с восторгом признавалась она. Но все это осталось только в рамок съемок.
Выпустила книгу
В октябре 2025-го Найтли поразила аудиторию, выпустив дебютную детскую книгу I Love You Just the Same. Причем она не только написала ее, но и сама проиллюстрировала. Как-то раз, когда младшей дочке было около шести месяцев и она особенно много плакала, старшая Эди спросила маму: «А птица может унести малышку?» Из этой фразы и родился замысел. Книгу вышла под издательством Simon & Schuster, а иллюстрации Найтли к ней произвели настоящий фурор на британском телевидении.
Шпионка с двойной жизнью
За последние годы, пожалуй, наиболее заметная ее работа на экране — британский шпионский триллер от Netflix «Черные голуби», вышедший в декабре 2024-го. В нем ей досталась главная роль, а сериал сразу же продлили на второй сезон.
По сюжету ее героиня — Хелен Уэбб — выглядит идеальной женой и любящей матерью. На деле она вот уже десять лет работает на тайную организацию «Черные голуби», сливая секреты мужа-политика. Когда ее любовника убивают, Хелен оказывается в центре международного заговора. На помощь приходит старый друг — профессиональный наемный убийца Сэм, которого сыграл Бен Уишоу, знакомый зрителям по «Парфюмеру». Найтли не раз говорила, что ей очень интересен именно жанр триллера. Не исключено, что в ближайшие годы мы будем видеть ее в похожих амплуа чаще.