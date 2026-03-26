Нет, она не делала себе операцию. А вот создатели «Пиратов Карибского моря» решили, что ее персонажу Элизабет Суонн так будет лучше. На протяжении всей трилогии гримеры тратили каждое утро по 45 минут на декольте Найтли. Они добавляли объем с помощью теней и специальных подкладок. «Это был первый раз в моей жизни, когда у меня была большая грудь, — и мне даже не нужна была операция», — с восторгом признавалась она. Но все это осталось только в рамок съемок.