В центре внимания окажется одно из самых трагических и загадочных существ Средиземья, чья одержимость Кольцом Всевластия изменила ход истории. Режиссерское кресло занял актер, который знает своего персонажа лучше, чем кто-либо, а создатели оригинальной трилогии выступили в роли наставников. Проект, который изначально планировался к выходу в 2026 году, получил более позднее окно проката, что только подогревает интерес к деталям сюжета и масштабу задуманного. В статье рассказываем о том, когда выйдет фильм «Властелин колец: Охота за Голлумом», а также обо всем, что официально известно о кастинге и предполагаемой сюжетной арке будущего блокбастера.
Когда выйдет фильм «Властелин колец: Охота за Голлумом»
Премьера фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом» запланирована на 17 декабря 2027 года. Изначально студия Warner Bros. рассчитывала выпустить картину в 2026-м, но в начале 2025 года режиссер Энди Серкис подтвердил перенос, а спустя полгода дата мировой премьеры была официально закреплена. Что касается российских зрителей, вопрос кинопоказа остается открытым — с 2022 года Warner Bros. не осуществляет официальные релизы в стране, но не исключен вариант параллельного проката по аналогии с другими громкими проектами студии.
Где проходят съемки фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом»
Производство фильма вновь развернется в Новой Зеландии — стране, чьи пейзажи стали неотъемлемой визитной карточкой кинотрилогии Питера Джексона. Согласно последним заявлениям, съемочная группа приступит к работе в начале 2026 года. Энди Серкис уже отправился в страну для подготовки к производственному процессу.
Вернувшийся к роли Гэндальфа сэр Иэн МакКеллен уточнил, что основной съемочный блок придется на июль, что для южного полушария означает разгар зимы. Впрочем, актер с присущим ему юмором отметил, что большую часть времени, вероятно, проведет в павильонах, снова облачившись в «остроконечную шляпу, бороду, нос, брови и варежки».
Кто снимается в фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом»
Кастинг «Охоты на Голлума» обещает стать настоящим подарком для поклонников оригинальной трилогии, так как продюсеры делают ставку на возвращение легендарных исполнителей.
Энди Серкис вернется к двойной функции: он вновь сыграет Голлума (посредством технологии захвата движения), а также выступит режиссером картины.
Иэн МакКеллен подтвердил свое участие в роли Гэндальфа. Несмотря на почтенный возраст, он категоричен: «Я сказал, что не дам никому другому играть Гэндальфа!».
Элайджа Вуд вновь предстанет в образе хоббита Фродо Бэггинса, что было официально подтверждено в августе 2025 года.
Вигго Мортенсен пока числится в статусе главного «секрета» проекта. По слухам, его персонаж, Арагорн, станет центральным героем повествования. Хотя официального объявления о контракте не было, сам Мортенсен ранее не исключал возвращения, если материал будет достойным.
В проекте также могут появиться Орландо Блум (Леголас) и Ли Пейс (Трандуил), чьи герои фигурируют в первоисточнике, но их участие остается под вопросом.
О чем будет фильм «Властелин колец: Охота за Голлумом»
Сценарий, над которым работают ветераны франшизы Фрэнсис Уолш, Филиппа Бойенс, а также Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу, базируется на событиях, описанных в приложениях к роману «Властелин колец». Действие развернется в промежутке между 111-м днем рождения Бильбо Бэггинса и началом формального путешествия Фродо.
Согласно утекшей в сеть завязке, которую косвенно подтвердил Иэн МакКеллен, сюжет сконцентрируется на опасной миссии Гэндальфа и Арагорна. Маг обеспокоен: Голлум, потерявший Кольцо (которое унес Бильбо), покидает свою пещеру и отправляется на поиски. Если коварное создание выяснит, где находится драгоценность, это может выдать позиции Саурону.
Гэндальф поручает следопыту Страннику (будущему королю Гондора) выследить Голлума. Путешествие затянется на долгие месяцы: от поисков в Глухоманье до того самого судьбоносного момента, когда Арагорн настигает существо в Мертвых топях. Зрителей ждет 900-мильный переход через дикие земли, завершающийся заключением Голлума в темницах короля эльфов Трандуила, где его допросит Гэндальф. Это будет история о стойкости будущего короля, исследовании темных уголков Средиземья и трагической предыстории самого Смеагола.
Интересные факты о фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом»
Проект обрастает деталями, которые вызывают у фанатов смешанные чувства предвкушения и любопытства. Мы собрали несколько ключевых моментов, которые делают эту картину уникальной в истории франшизы.
Во-первых, это первый крупный игровой фильм по вселенной Толкина, который создается без участия легендарного оператора Эндрю Лесни. Мастер, подаривший визуальный язык «Властелину колец», «Хоббиту» и «Кинг-Конгу», ушел из жизни в 2015 году, и кто займет его место за камерой — пока держится в секрете.
Во-вторых, несмотря на то, что зрители привыкли к двух- или трехчастной структуре предыдущих адаптаций Джексона, сценаристы настаивают на том, что «Охота на Голлума» станет законченным самостоятельным фильмом. Филиппа Бойенс подчеркнула, что история не будет растягиваться на несколько частей, что обещает динамичное и концентрированное повествование.
В-третьих, этот проект знаменует собой новую бизнес-модель. Права на экранизацию «Хоббита» и «Властелина колец» сейчас принадлежат шведской корпорации Embracer Group, которая приобрела их у The Saul Zaentz Company. Warner Bros. заключила сделку с подразделением Freemode на производство новых фильмов, и «Охота» станет первой ласточкой этой стратегической коллаборации.
Наконец, стоит отметить иронию кастинга: Вигго Мортенсен когда-то получил роль Арагорна потому, что был старше изначального кандидата Стюарта Таунсенда, придав образу необходимую суровость. Теперь же, если слухи об отказе от Мортенсена подтвердятся (актеру уже 67 лет), это будет связано с тем, что по сюжету Арагорн здесь значительно моложе, чем в «Братстве Кольца». Точку в этом вопросе, судя по всему, поставят только официальные заявления студии.