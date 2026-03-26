Екатерина Волкова накануне посетила российскую кинопремию «Ника». Для светского мероприятия актриса, которая недавно отметила 52-летие, выбрала откровенный наряд.
Она надела черное обтягивающее платье с полупрозрачными кружевными вставками и глубоким декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды сериала «Скорая помощь».
Кино Mail поинтересовался у актрисы, как ей удается поддерживать себя в форме. Волкова поделилась простым, но очень эффективным методом.
«Короче, после семи не жрать. Простой совет. Как говорит мой кумир Майя Плисецкая, у нас два страстных желания: вкусно поесть и похудеть. Как-то так барахтаемся», — высказалась артистка.
Она добавила, что важно ложиться спать до 12 часов ночи. По словам Волковой, именно в это время активно вырабатывается мелатонин, который, в частности, влияет на внешний вид.
В своем блоге актриса также разместила фото, сделанные на премии. Она отметила, что выглядит на 20 лет моложе своего реального возраста.
«Не может женщина в 52 года выглядеть на 35 лет… Как считаете, может?» — задала вопрос подписчикам артистка.
Ранее Екатерина Волкова отпраздновала 52-летие в обтягивающих лосинах и корсете. Недавно звезда также кардинально сменила имидж. Она решилась на короткую стрижку маллет во французском стиле.