54-летний Алексей Макаров впервые за долгое время вышел в свет с молодой женой

Актер Алексей Макаров и его супруга Полина Загоскина вышли в свет, посетив премьеру фильма «Космическая собака Лида».
Это одно из первых совместных появлений пары после свадьбы. 54-летний Макаров опубликовал фотографии с красной дорожки в соцсети, где они с женой позировали, держась за руки.
Историю их знакомства Макаров рассказывал ранее. Они встретились на борту самолета, где Полина работала стюардессой. Актеру сразу приглянулась девушка, и он начал искать способ с ней заговорить.
Как выяснилось, Загоскина не узнала известного артиста, приняв его за обычного пассажира-бизнесмена. Только старший бортпроводник позже объяснил ей, кто перед ней.
По образованию Полина — педагог, но после университета она выбрала не школу, а карьеру в авиации. Однако через два года полетов она оставила работу стюардессы. Сейчас, как сообщает источник, она занимается репетиторством и преподает английский язык.